Am Montag haben Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und WKO-Chef Harald Mahrer das „Kaufhaus Österreich“ vorgestellt . Die neue Online-Plattform soll die Webshops heimischer Händler leichter auffindbar machen. Dadurch soll verhindert werden, dass vom boomenden Online-Handel vor allem ausländische Großkonzerne wie Amazon profitieren. Zum Start sind rund 1.000 österreichische Online-Händler und 9 heimische Internet-Marktplätze (shöpping.at, markta.at, etc.) gelistet.

Aktuell kämpft das Kaufhaus Österreich jedoch mit Anlaufschwierigkeiten. Dafür ist hauptsächlich die integrierte Suchfunktion verantwortlich. Denn diese liefert teils ziemlich kuriose Ergebnisse. Wer in der Suchleiste zum Beispiel den Begriff „Schuhe“ eingibt, bekommt als Suchtreffer eine Wanderung mit Alpakas oder einen Shop, der Tischtennistische verkauft, angezeigt. Wer nach "Blumen in Wien" sucht, wird auf ein Spielwarengeschäft in Götzendorf (NÖ) verwiesen.

Im Internet erntet das Kaufhaus Österreich für seine Suchfunktion bereits Hohn und Spott. Vor allem auf Twitter machen sich zahlreiche Nutzer darüber lustig. Hier sehen Sie einige der spöttischen Tweets:

Austria have launched an online shopping portal.... unfortunately it's not very good.

"Mediamarkt... no results found."... Really?!#kaufhausoesterreich pic.twitter.com/6DwvSokNho