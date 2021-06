Anwendung "Corona Green Pass Austria" ist kaum als Fälschung erkennbar – Nutzer machen sich strafbar

Seit Montag ist zwar fix, dass sich der österreichische „Grüne Pass“, der am 4. Juni hätte starten sollen, um mindestens eine Woche verspätet , dennoch möchten Betrüger von der einfachen Eintritts-Möglichkeit bereits profitieren. Sie bieten nämlich eine App namens Corona Green Pass Austria inklusive QR-Code an. Doch wer die Anwendung installiert, erhält keinen Grünen Pass, sondern erlebt einen Datenmissbrauch. Darüber hinaus machen sich die User auch noch strafbar

Warnung vor "Corona Green Pass Austria"

Die App wird via Social Media gerade massiv beworben und könnte sich somit schnell zu einem Kettenbrief entwickeln. Die Watchlist Internet warnt ausdrücklich davor, den Corona Green Pass Austria zu installieren. Zum einen sei der versprochene QR-Code ungültig und somit nicht als Beleg für die 3G-Erfüllung zu gebrauchen, zum anderen gelangen die Betrüger an die sensiblen Daten der Nutzer. Darüber würde es sich bei der Nutzung um eine strafbare Handlung handeln. Die Verwendung von gefälschten Impf-, Test- oder Genesungszertifikaten gilt nämlich als Urkundenfälschung.

Fälschung nur schwer erkennbar

Laut der Watchlist Internet macht die fiese App einen guten Eindruck und ist daher nur schwer als Fälschung erkennbar. Die Sicherheitsexperten haben den Corona Green Pass Austria auch getestet. Ihnen wurde dann ein (ungültiger) QR-Code sowie eine Bestätigung, dass der Nutzer als Corona-Genesener gilt, zugeschickt.

Merkmale

Erkennbar ist die Fälschung an folgenden Merkmalen:

Vor- und Nachname werden anonymisiert

Statt der Sozialversicherungsnummer ist nur ein Teil des Geburtsjahres zu sehen



So ähnlich sei es zwar auch bei offiziellen Testbestätigungen. Diese würden aber auf einer Website mit einer gv.at-Adresse veröffentlicht, so die Experten der Watchlist Internet. Wirte oder Dienstleister, denen die App als gültiges Dokument für die 3G-Regel vorgezeigt wird, müssen also ganz genau hinsehen.

Echten Impfnachweis aufs Handy holen

Wie man sich den echten Impfnachweis aufs Handy holt und/oder ausdrucken kann, erfahren Sie in unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung . Diese gilt später auch für den echten „Grünen Pass“ (wann immer er auch starten wird).