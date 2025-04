DIESE Handy-Besitzer bekommen jetzt mehr als 400€ zurück

Wer ein Google Pixel 7a besitzt, sollte derzeit genau hinschauen. Denn bei diesem Smartphone-Modell wurde ein technisches Problem entdeckt, das im schlimmsten Fall zu einem Gehäuse-Schaden führen kann.

Google reagiert nun darauf – und bietet je nach Land unterschiedliche Lösungen an. In Österreich können Betroffene mit einer Rückzahlung in der Höhe von rund 400 Euro rechnen.

Akkuproblem beim Pixel 7a: Rückseite kann sich lösen

Google hat bei seinem Modell Pixel 7a, das im Jahr 2023 veröffentlicht wurde, Schwierigkeiten mit dem Akku festgestellt.

In manchen Fällen kann sich der Akku mit der Zeit aufblähen. Wenn dieser Effekt stark genug ist, wird die Rückseite des Geräts nach außen gedrückt – sie kann sich sogar teilweise ablösen. Um dieses Problem zu beheben, hat Google ein offizielles Reparaturprogramm gestartet. Welche Hilfe angeboten wird, hängt vom jeweiligen Land ab.

In Österreich war das Gerät ab einem Preis von etwa 510 Euro erhältlich. © getty ×

Österreich: Rückerstattung in Höhe von 400 Euro möglich

Für Österreich bietet Google keine Reparatur vor Ort oder per Versand an. Stattdessen gibt es eine finanzielle Entschädigung. Nutzerinnen und Nutzer erhalten 456 US-Dollar, was laut aktuellem Umrechnungskurs rund 401 Euro entspricht (Anmerkung: Stand April 2025, Umrechnungskurs ca. 1 USD = 0,88 EUR).

Voraussetzung für die Rückzahlung ist, dass das eigene Gerät für das Programm infrage kommt. Über eine dafür eingerichtete Website kann man dies prüfen. Die Rückzahlung erfolgt direkt durch Google.

Kaufpreis im Vergleich: Was das Pixel 7a ursprünglich gekostet hat

Zum Verkaufsstart im Jahr 2023 lag der Preis des Google Pixel 7a in den USA (Anmerkung: Vereinigte Staaten von Amerika) bei 499 US-Dollar (Anmerkung: etwa 439 Euro zum damaligen Kurs). In Österreich war das Gerät über verschiedene Online- und Einzelhändler ab einem Preis von etwa 510 Euro erhältlich.

So prüfen Sie, ob Sie Geld zurückbekommen können

Wer sich nicht sicher ist, ob das eigene Gerät für die Rückerstattung berechtigt ist, kann dies auf einer offiziellen Seite von Google überprüfen. Dort wird anhand der Seriennummer festgestellt, ob das Smartphone betroffen ist. Die Rückzahlung ist ein freiwilliges Angebot von Google für jene Länder, in denen keine direkte Reparatur möglich ist. Wer ein Pixel 7a besitzt, sollte diese Gelegenheit also nicht verpassen – vor allem, wenn bereits Anzeichen für ein Problem mit dem Akku vorhanden sind.