Neue Abzockmasche ist noch schlimmer als jene mit den SMS-Paketankündigungen.

Wenige Wochen nachdem Tausende Österreicher mit einer Abzock-SMS , die vorgab, dass ein bestelltes Paket auf dem Weg sei, bombardiert wurden, gibt es nun schon die nächste Betrugswelle.

Gefährlicher Trojaner

Dieses Mal verschicken die Cyberkriminellen eine SMS, in der eine Mobilbox-Nachricht angekündigt wird. Um die „Neue Voicemail“ anhören zu können, ist ein Link beigefügt. Doch wer auf diesen Link klickt, kommt auf eine Download-Seite einer App. Diese brauche man, um die Sprachnachricht anhören zu können. Installiert man die App auf seinem Android-Smartphone (auf iPhones ist das nicht möglich), fängt man sich jedoch einen Trojaner ein, der den Betrügern den vollen Zugriff auf das eigene Handy ermöglicht. Sie können dann nicht nur auf alle Daten (Fotos, Videos, Dokumente, Kontakte, etc.) zugreifen, sondern sogar eine Unmenge an SMS verschicken. Gehen diese ins Ausland, kann es richtig teuer werden.

Sofort löschen

Wer also eine Nachricht mit dem Inhalte „Neue Voicemail“ und einen beigefügten Link bekommt, sollte diese sofort löschen. Darüber hinaus ist es sinnvoll, seine Familie, Freunde und Kollegen auf die neue Betrugsmasche hinzuweisen.