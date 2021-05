Polizei warnt vor einer fiesen Abzock-Welle, die teuer werden kann - Nachrichten kommen von einer +43676-Nummer.

Anfang April gab es eine fiese Abzock-Masche , bei der sich die Betrüger ein (Lockdown-)Phänomen zunutze gemacht haben. Konkret haben sie darauf reagiert, dass immer mehr Menschen Einkäufe im Internet tätigen. Sie verschickten eine gefälschte SMS mit einer Paketankündigung. Wer auf den angefügten Link klickte, holte sich im schlimmsten Fall einen Trojaner ein.

Polizei warnt vor Abzocke

Und nun gibt es eine zweite Welle. Diese nimmt so stark an Fahr auf, dass sogar die heimische Polizei via Twitter davor warnt.

Paketankündigung mit Lockbotschaft

Wie in der ersten Welle wird in der Nachricht auch jetzt vorgegaukelt, dass das bestellte Paket nun verschickt wurde und man es per angehängtem Link überprüfen und akzeptieren soll. Doch Vorsicht: Wer auf den Link klickt, wird auf gefälschte Websiten weitergeleitet. Über diese wird dann ein Schadprogramm heruntergeladen und am Smartphone installiert. So können sich die Cyberkriminiellen Zugang zu sensiblen Daten des Handy-Besitzers beschaffen. Laut den heimischen Sicherheitsexperten von mimikama, kommen die meisten dieser falschen SMS von einer Handynummer mit der Magenta-Vorwahl +43676.

Extrem gefährlicher Trojaner

Der Trojaner hört auf den Namen FluBot und ist extrem gefährlich. Das Schadprogramm kann bei Android-Smartphones die 2-Faktor-Authentifizierung aushebeln. FluBot fängt nämlich in SMS und Benachrichtigungen Einmal-Passwörter ab, die der Smartphone-Nutzer beispielsweise beim Internet-Banking (Anmeldung, Freigabe von Überweisungen, etc.) braucht.

SMS sofort löschen

Wer eine SMS mit einer Paketankündigung erhält, in der ein Link enthalten ist, sollte diese am besten sofort löschen und den Link keinesfalls anklicken. Denn die Pakete lassen sich ohnehin über die Homepages und Apps der Händler sowie Lieferdienste nachverfolgen.