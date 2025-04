DIESES Gratis-Tool räumt Windows 11 jetzt so richtig auf

Der Umstieg von Windows 10 auf Windows 11 fällt vielen Menschen schwer – und das ist nachvollziehbar.

Trotz bald auslaufendem Support für Windows 10 (Oktober 2025) bleiben viele skeptisch. Der neue Aufbau, zusätzliche Programme und eine Reihe an Datenschutzfragen schrecken ab. Doch es gibt Hilfe: Ein kostenloses Werkzeug schafft Ordnung und bringt Kontrolle zurück – ganz ohne Aufwand.

Mit TidyOS wird Windows 11 endlich so, wie Sie es wollen

Viele Menschen haben das Gefühl, dass Windows 11 zu überladen und in Teilen undurchsichtig ist. Genau hier setzt das kostenlose Programm TidyOS an. Es hilft dabei, nach der Umstellung auf Windows 11 nicht die Übersicht zu verlieren.

Das Tool bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten: Einerseits können Sie gezielt entscheiden, welche Informationen über Ihr Gerät gesammelt werden dürfen. Andererseits bietet das Programm die Möglichkeit, nicht benötigte Programme zu entfernen und wichtige Einstellungen zentral zu verwalten.

Alles in einem Programm vereint

TidyOS wurde von einem Entwickler erstellt, der bereits durch andere Hilfsprogramme bekannt geworden ist. Er verfolgt die Idee, viele kleine Einzelprogramme in einem übersichtlichen Werkzeug zu bündeln. So müssen Sie nicht verschiedene Anwendungen installieren, sondern erhalten mit TidyOS alles aus einer Hand. Im Hintergrund laufen sogenannte PowerShell-Skripte, die Aufgaben automatisieren. Bekannte Werkzeuge wie Bloatbox, Privatezilla, xd-AntiSpy oder SuperMSConfig sind in ihren Grundfunktionen bereits in TidyOS enthalten. Sie erhalten also eine gebündelte Sammlung an erprobten Funktionen.

Langfristig sollen alle Erweiterungen in Form von sogenannten Plug-ins integriert werden. So könnte nach einer Neuinstallation von Windows 11 direkt eine abgespeckte, angepasste Version eingerichtet werden – ganz nach Ihren Vorstellungen.

Übersichtliche Bedienung trotz englischer Sprache

Derzeit liegt TidyOS nur mit englischer Benutzeroberfläche vor. Eine deutschsprachige Version ist noch nicht verfügbar. Trotzdem ist das Tool gut verständlich und leicht zu bedienen. Falls die Schutzfunktion von Windows – genannt Smartscreen – beim Start des Programms eine Warnung ausgibt, handelt es sich in diesem Fall um eine Fehlmeldung. TidyOS nutzt bekannte Funktionen von Windows, verpackt diese jedoch in einer einfacheren Oberfläche. So können auch Nutzer ohne besondere Kenntnisse viele Anpassungen vornehmen.

Was TidyOS alles kann

TidyOS deckt viele wichtige Bereiche ab. Über eine Menüleiste lassen sich verschiedene Themen aufrufen, unter anderem:

Werbung und Empfehlungen: Viele Hinweise und Vorschläge in Windows 11 lassen sich deaktivieren.

Datenschutz: Wer nicht möchte, dass zu viele Daten weitergegeben werden, kann das gezielt unterbinden.

Personalisierung: Vom Startmenü bis zur Taskleiste – vieles lässt sich nach eigenem Wunsch anpassen.

Künstliche Intelligenz und Spiele: Auch in diesen Bereichen gibt es gezielte Einstellungen.

TidyOS eignet sich besonders für Menschen, die sich von Windows 11 überfordert fühlen. Es bietet einfache Wege, das System anzupassen und unnötige Zusatzprogramme loszuwerden. Das spart nicht nur Zeit, sondern sorgt auch für ein besseres Gefühl bei der Nutzung des neuen Systems.

Im Vergleich zu anderen Lösungen – etwa dem Tiny11 Builder, der vor der Installation ein angepasstes Windows erstellt – geht TidyOS einen anderen Weg: Es nimmt die Änderungen nachträglich vor. Für viele ist das ein deutlich einfacherer Weg. TidyOS wird laufend weiterentwickelt. Der Entwickler, der auch das bekannte Werkzeug FlyBy11 erstellt hat, plant noch viele Verbesserungen. Bleibt zu hoffen, dass er dieses Projekt weiterhin aktiv betreut.