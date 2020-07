Dornbirn hat laut Google fast 5 Mio. Einwohner

Laut der Suchmaschine gibt es in Vorarlberg die größte deutschsprachige Stadt.

Ein aktuelles Beispiel zeigt, dass auch Google vor Fehlern nicht gefeit ist. Wer bei der Suchmaschine nach Dornbirn sucht, bekommt auf der Startseite bei den Zusatzinformationen in der rechten Spalte eine Zahl angezeigt, die nicht nur Dornbirner stutzig machen dürfte. Laut Google hat die Stadt in Vorarlberg nämlich fast 5 Millionen Einwohner. Damit wäre sie nicht nur mehr als doppelt so groß wie Wien, sondern sogar die größte deutschsprachige Stadt.

© Screenshot: google.at

Fehler in Datenbasis

Wie an dem Eintrag ersichtlich wird, bezieht sich Google bei der Angabe der Einwohnerzahl auf "Offene Daten Österreichs" (Stand 2015) als Quelle. Dort dürfte sich der Fehler eingeschlichen haben. In Wahrheit hat Dornbirn knapp 50.000 Einwohner. Wer den Suchmaschinenbetreiber kennt, dass derartige Fehler rasch ausgebessert werden, sobald sie entdeckt werden. Derzeit (Stand: 20. Juli 2020; 15:10 Uhr) hat Dornbirn laut Google aber noch immer fast fünf Millionen Einwohner.

