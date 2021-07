× Dyson eröffnet ersten Demo-Store in Österreich

Briten versprechen Erlebnisshopping inklusive fachkundiger Beratung.

Zuletzt hat Dyson mit seinem neuen Luftreiniger Purifier Cool Formaldehyde und dem neuen Akkusauger-Flaggschiff V15 Detect zwei Top-Neuheiten präsentiert. Für heimische Fans des britischen Unternehmens gibt es nun schon die nächste gute Nachricht. Dyson eröffnet in diesem Sommer nämlich seinen ersten Demo-Store in Österreich.

© Dyson ×

Ausprobieren erwünscht

Konkret findet die Eröffnung am 7. August 2021 statt – und zwar an prominenter Stelle. Auf 168 Quadratmetern wird Dyson in der Garden Mall in der der Shopping City Süd (SCS) seine Produktpalette zeigen. Kunden können sich dort selbst ein umfassendes Bild von den kabellosen Staubsaugern, Luftreinigern, Leuchten und den Personal Care Geräten wie Haartrockner, -glätter und –styler machen. Die Besucher können die Geräte in die Hand nehmen und ausprobieren. Sogar Dreck machen ist explizit erwünscht – dieser kann dann gleich selbst weggesaugt werden.

© Dyson ×

Wien folgt auf New York, Paris & Co.

Die neue Niederlassung in Wien ergänzt ab 7. August die Dyson Demo Stores, die es bereits rund um den Globus gibt – von Tokyo und New York über London und Paris. Interessierte können hier die Produkte des Herstellers ausgiebig ausprobieren und werden durch das lokale Team beraten. Laut Dyson werden auch persönliche Hairstyling-Sessions mit professionellen Stylisten angeboten - inklusive Tipps und Tricks.