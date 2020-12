Echtzeit-Dashboard zeigt aktuelle Corona-Lage

Übersichtliche Coronavirus-Infos zu Risikogebieten, Auflagen oder Neuinfektionen.

Die globale Corona-Pandemie hat die Tourismusbranche auch in Österreich stark getroffen. Sinkende Urlauberzahlen durch Reisebeschränkungen, aber auch eine hochdynamische Situation, schaffen ein hohes Maß an Unsicherheit.Um als Gast oder Tourismusbetrieb einen umfassenden Überblick über die tagesaktuelle Corona-Situation zu bekommen, wurde nun eine digitale Lösung in Form eines Corona Dashboards entwickelt.Das interaktive Dashboard beinhaltet aktuelle Informationen aus mehreren Quellen, wertet diese aus und stellt die Daten übersichtlich dar. Am Dashboard finden sich einerseits Informationen zu Risikogebieten, Auflagen oder Neuinfektionen und andererseits Auswertungen, wie der regionale Verlauf der Pandemie oder die Anzahl der getesteten Personen. Wie das Dashboard aussieht und genau funktioniert, lesen Sie im folgenden oe24Plus-Artikel.