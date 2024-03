Bei Facebook kann man jetzt wieder anstupsen

Facebook möchte laut mehreren Berichte, dass wieder mehr angestupst wird. Die Funktion wird seit einigen Wochen wieder prominenter angezeigt.

Dieses Feature wurde vom Meta-Konzern aus den Urzeiten von Facebook wieder ausgegraben. Das Anstupsen ist zurück und wird auf dem Sozialen Netzwerk prominenter platziert. Die Änderung soll auch schon Erfolg haben, wie Facebook berichtet ist die Anzahl von Anstupsern 13-mal so hoch, wie vorher.

Funktion ist schon mehr als 20 Jahre alt

Die Anstups-Funktion ist eine der ältesten Features von Facebook - die Funktion gibt es schon seit der Gründung vor 20 Jahren, nachdem sie an Beliebtheit verloren hat, wurde sie nur mehr in der Navigation versteckt. Das alte Feature kommt anscheinend bei den Jungen jetzt sehr gut an, laut Facebook verwend gerade die 18- bis 29-Jährigen das Feature sehr gerne.