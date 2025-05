FIFA-Fans aufgepasst: Neues Spotify-Feature bringt eure Musik jetzt direkt aufs Feld

Die Welt des digitalen Fußballs verändert sich. Der Spieleentwickler EA SPORTS und die Musikplattform Spotify haben sich zusammengeschlossen, um das Klangerlebnis beim Gaming auf ein neues Niveau zu bringen.

Ein Pilotversuch startet ab sofort – allerdings vorerst nur in zwei Ländern. Doch was bedeutet das für andere Märkte, etwa für Spielerinnen und Spieler in Österreich?

Spotify und EA SPORTS starten Pilotprojekt

Seit Anfang Mai 2025 können Spielerinnen und Spieler von EA SPORTS FC™ 25 auf der PlayStation 5 und Xbox Series X|S in Australien und Saudi-Arabien Spotify direkt im Spiel nutzen – allerdings nur, wenn sie ein Spotify Premium-Konto besitzen.

Durch eine neue Integration in das Hauptmenü von EA SPORTS FC™ 25 lassen sich Musik, Podcasts und Hörbücher bequem während des Spiels abspielen. Die Steuerung erfolgt direkt über das Spiel: Nutzer können den Spotify-Player im Pausemenü oder beim Start eines neuen Spiels aufrufen. Wer möchte, kann den üblichen Spielkommentar sogar komplett durch Musik ersetzen.

Wann das Feature für Gamer in Österreich kommt

Noch ist der Test auf Australien und Saudi-Arabien beschränkt. Doch es ist gut möglich, dass Spotify und EA SPORTS dieses Modell bei erfolgreichem Verlauf auf weitere Länder ausweiten. Auch in Europa könnte das Interesse groß sein – nicht zuletzt, weil viele Spielerinnen und Spieler ohnehin Spotify beim Zocken über ein zweites Gerät laufen lassen.