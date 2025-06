FinanzOnline: Wer DAS nicht macht, verliert den Zugang

Diese Änderung bei FinanzOnline kommt für alle

Schon seit Februar ist die sogenannte 2-Faktor-Authentifizierung per App möglich, um den Zugriff auf den Webdienst FinanzOnline noch sicherer zu machen. Ab 1. Oktober 2025 wird der Login dann nur noch mit einer 2-Faktor-Authentifizierung möglich sein.

Für alle Nutzer verpflichtend

Die 2-Faktor-Authentifizierung (2FA) werde daher für alle Nutzer verpflichtend - auch für Unternehmen. Beim Login werden dann die Zugangsdaten eingegeben und zusätzlich wird mit einem zweiten Bestätigungsschritt die Identität des Nutzers bzw. der Nutzerin überprüft. So wird das Sicherheitsniveau für persönliche Daten in Zusammenhang mit Steuerangelegenheiten in FinanzOnline noch weiter erhöht.

Das Finanzministerium empfiehlt für die 2-Faktor-Authentifizierung die ID Austria, aber es gibt auch Alternativen. So ist auch die Anmeldung über Authenticator-Apps wie Google Authenticator oder Microsoft Authenticator möglich. User können dafür direkt in FinanzOnline einen QR-Code scannen und so ihr Zweitgerät registrieren.

Die verpflichtende Umstellung sorgt auch für Kritik. Vor allem ältere Personen könnten dadurch überfordert sein. Für die Behörden sind die erhöhten Sicherheitsstandards aber alternativlos.