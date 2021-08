Crew und Passagiere mussten die Maschine über die Notrutschen verlassen.

Vor einigen Jahren waren Berichte über brennende Smartphones noch gang und gäbe. Mittlerweile sind derartige Zwischenfälle aber (zum Glück) selten geworden. Wenn dann aber doch wieder einmal ein solches Ereignis passiert, ist das Aufsehen dafür umso größer. Das zeigt sich nun auch anhand eines brandaktuellen Vorfalls.

Flugzeug evakuiert

Laut einem Bericht von Associated Press (AP), hat am Montag (Ortszeit) am Flughafen von Seattle eine Maschine unmittelbar nach der Landung evakuiert werden müssen, weil ein Samsung Galaxy A21 (Jahrgang 2020) Feuer gefangen hat. Die Passagiere und die Crew mussten das Flugzeugs der Alaska Airline (Symbolbild) über die Notrutschen verlassen.

Völlig ausgebrannt

Offenbar überhitzte der Akku des Smartphones. Ein Flughafen-Sprecher bestätigte gegenüber AP, dass das Gerät völlig ausgebrannt sei. Ob das Samsung-Handy einen Schaden hatte, oder ein technischer Defekt aufgetreten ist, muss erst untersucht werden. Die meisten der 129 Passagiere und sechs Crew-Mitglieder kamen mit dem Schrecken davon. Zwei wurden jedoch in ein Krankenhaus gebracht.