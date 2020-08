Ganz Österreich googelt die Corona-Ampel

Die aktuellen Google-Trends zeigen, was die Österreicher derzeit unter den Nägeln brennt.

Google Österreich hat uns wieder einmal die aktuellen Suchtrends zur Verfügung gestellt. Da die Verbreitung des Coronavirus‘ derzeit wieder stark ansteigt, haben wir uns auf dieses Thema konzentriert. Dabei zeigt sich, dass die Österreicher derzeit vor allem die Corona-Ampel und Quarantäne-Regeln besonders interessieren.

Top 5 Fragen zur Corona-Ampel

Die aktuellen Suchtrends zeigen ganz klar, dass die Österreicher endlich wissen wollen, was sie von der Ampel-Regelung erwarten dürfen. Konkret sehen die Top 5 der am schnellsten aufsteigenden Fragen zum Thema Corona Ampel der letzten sieben Tage wie folgt aus:

Wie funktioniert die Corona-Ampel? Corona-Ampel – was tun bei rot? Was ist die Corona-Ampel? Wo finde ich die Corona-Ampel? Ab wann gilt die Corona-Ampel?

Top 5 Fragen zu Quarantäne

Beim Thema Quarantäne sind das die Top 5 der am schnellsten aufsteigenden Fragen der vergangenen Woche:

Wann muss ich in Quarantäne in Österreich? Wer bezahlt die Quarantäne? Wie schreibt man Quarantäne? Wie lange ist die Quarantäne bei Corona in Österreich? Darf ich in der Quarantäne in den Garten?

Suche nach Masken ebenfalls im Aufwind

Neben Corona-Ampel und Quarantäne rückt auch das Thema Maske wieder stärker in den Fokus der Österreicher. Derartige Suchanfragen sind bei google.at wieder extrem am Steigen. So legte der Suchbegriff „Falke Maske“ in den letzten sieben Tagen um 1.441 Prozent zu, bei „Lenzing Plamers Masken kaufen“ waren es 736 Prozent, die Suche nach "FFB2 Maske" legte um 394 Prozent zu und Suchanfragen nach „Maske für Kinder“ sind um 320 Prozent gestiegen.

