Google bringt Bubble Bar für Android-Geräte raus

Google sorgt mit seiner neuen Bubble-Funktion dafür, dass Multitasking auf Android-Geräten einfacher wird.

Google plant eine innovative Erweiterung der Bubble-Funktion für Android, die über Messaging-Apps hinausgeht. Zukünftig sollen alle Anwendungen in schwebenden Fenstern geöffnet werden können, was in der Beta-Version von Android 15 entdeckt wurde. Diese innovative Funktion könnte möglicherweise mit Android 16, das für 2025 erwartet wird, offiziell eingeführt werden.

Die erweiterte Bubble-Funktion soll das Multitasking auf Android-Geräten erheblich erleichtern. Nutzer sollen mehrere Apps gleichzeitig in schwebenden Fenstern nutzen und nahtlos zwischen ihnen wechseln können. Besonders auf Tablets dürfte dies in Kombination mit einer neuen "Bubble Bar" den Workflow revolutionieren und ähnliche Möglichkeiten bieten wie Desktop-Betriebssysteme.

Es wird erwartet, dass die Nutzer selbst entscheiden können, welche Apps als Blase geöffnet werden sollen. Während diese Funktion viele Vorteile mit sich bringt, dürften einige Android-Anwender die schwebenden Fenster als störend empfinden - besonders auf kleineren Displays, wo sie schnell unübersichtlich werden könnten. Ob und wann die Bubbles für alle Apps verfügbar sein werden, bleibt vorerst unklar, allerdings könnte Google diese Funktion auch kurzfristig in einem kleineren Update einführen.