× Google-Revolution lässt Tech-Welt ausflippen

IT-Riese hat mit "Lamda" und "Starline" neue Technologien entwickelt, die unsere Zukunft massiv prägen werden.

Google hat im Rahmen der Keynote zum Auftakt seiner Entwicklerkonferenz I/O unter anderem einen ersten Ausblick auf Android 12 gegeben. Da es sich bei Android um das meistgenutzte Smartphone-Betriebssystem der Welt handelt, war das Interesse daran natürlich groß. Doch die eigentlichen Highlights der Präsentation hatten mit Googles eigentlichem Lieblings-Thema, dem maschinellen Lernen bzw. der künstlichen Intelligenz (KI), zu tun. Hier zeigte der IT-Riese Dialoge mit Computern und die Videokommunikation der Zukunft. Und die Entwicklungen in diesem Gebiet sind schlichtweg revolutionär. Die Tech-Welt flippt förmlich aus. Mit der Vorstellung von "Lamda" & "Poject Starline" hat Google-Chef Sundar Pichai (Bild) also einen echten Coup gelandet.

"Lamda"

© Google ×

Mit "Lamda" wurde eine Software demonstriert, die eine Unterhaltung mit einem Menschen führen kann. Die Antworten seien dabei nicht vorgegeben, sondern würden von dem Programm auf Basis vorhandener Informationen erzeugt, betonte Google-Chef Sundar Pichai. Google führte zwei Beispiele für einen Dialog vor: Die Software schlüpfte dafür erst in die Rolle des Planeten Pluto und dann eines Papierfliegers. Sie beantwortete dabei etwa Fragen danach, ob es schon Besucher auf dem Planeten gab oder wie weit das Papierflugzeug schon einmal geflogen ist.

© Google ×

An der Dialog-Technologie Lamda werde noch geforscht, sie solle mit der Zeit aber in diverse Produkte wie den Sprachassistenten Google Assistant einfließen, sagte Pichai. Der Konzern will dabei sein Wissen über die Welt insgesamt immer stärker über Sprache nutzbar machen. So soll es in Zukunft etwa ausreichen, dem Kartendienst zu sagen, man würde gern zum Ziel eine Route mit einem schönen Blick auf Berge nehmen, damit eine entsprechende Strecke ausgewählt wird.



"Project Starline"

© Google ×

KI kommt auch beim "Project Starline" zum Einsatz, mit dem Google Unterhaltungen per Video revolutionieren will. Bei dem System werden Menschen und Lichtverhältnisse von mehr als einem Dutzend Kameras und Sensoren erfasst. Übertragen werden die Bilder auf neu entwickelte Bildschirme, die Details besonders realistisch wiedergeben sollen.

Eine Journalistin des Magazins "Wired", die das "Project Starline" im Voraus testen konnte, bestätigte den Eindruck, der Gesprächspartner sitze einem direkt gegenüber. Zugleich lasse der Effekt nach, sobald man nicht von der richtigen Stelle auf das Display schaue, schränkte sie ein. Laut Google wurde an der Technologie schon seit mehreren Jahren gearbeitet - und weitere Jahre der Entwicklung seien nötig.