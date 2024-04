Großflächiger Internetausfall in Oberösterreich

Expert-Nöhmer-Kunden sind seit Montagabend nicht online

Am Ostermontag kurz nach 23 Uhr fiel in zahlreichen Haushalten in Oberösterreich die Internetverbindung aus. Während der Großteil anfangs wahrscheinlich von einer Router-Störung ausging, wurde am Dienstag beim Anruf des Kundendienstes klar: Alle Expert-Nöhmer-Kunden müssen derzeit auf ihr Internet und damit viele auch auf Fernsehen verzichten. „Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund eines großflächigen Internetausfalls können wir Sie derzeit nicht mit unseren Produkten versorgen. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung. Wir bitten Sie um Verständnis“



Betroffen sind nicht nur Privatpersonen, sondern auch Firmen und vor allem Schulen, die aufgrund des Ausbaus des Glasfasers durch das Land OÖ im Sommer 2023 auf Glasfaser umstellten.