Hacker-Angriff auf TikTok nimmt Promis ins Visier

Hacker-Angriff sorgt bei TikTok für Unruhe

Die Cyberkriminellen hatten es insbesondere auf Berühmtheiten wie Paris Hilton abgesehen.

Diese har auf TikTok über 10,4 Millionen Follower. Glücklicherweise scheiterten die Hacker an ihrem Profil und konnten keinen Zugang erlangen. TikTok teilte am Mittwoch in einem Statement gegenüber der BBC mit, dass eine "sehr begrenzte" Anzahl von Profilen attackiert wurde. Zu den Opfern zählen vor allem Prominente und bekannte Marken.

Zu den betroffenen Konten gehören CNN, die TikTok auf den Angriff aufmerksam machten, und Stars wie Paris Hilton.



CNN Account fällt den Hackern zum Opfer

Anders erging es dem US-Nachrichtensender CNN (USA). Hier gelang es den Angreifern, das TikTok-Profil zu kompromittieren. Das betroffene Profil ist seitdem nicht mehr auffindbar.

TikTok erklärte dazu: "Wir haben eng mit CNN zusammengearbeitet, um den Kontozugriff wiederherzustellen und erweiterte Sicherheitsmaßnahmen zu implementieren, um ihr Konto künftig zu schützen."

Methoden der Hacker

Das Vorgehen der Hacker ist besonders bedenklich. Laut einem Bericht des Magazins Forbes schrieben die Angreifer ihre Opfer per Direktnachricht an. Allein durch das Öffnen dieser Nachricht, ohne auf einen verdächtigen Link zu klicken, gelang es ihnen, Zugriff auf die Konten zu erhalten.

TikTok verstärkt Sicherheitsmaßnahmen

Nach dem Angriff betonte TikTok: "Wir sind bestrebt, die Integrität der Plattform aufrechtzuerhalten und werden weiterhin auf weitere unauthentische Aktivitäten achten." Die chinesische Plattform setzt verstärkt auf Sicherheitsmaßnahmen, um zukünftige Angriffe abzuwehren und die Nutzer zu schützen.