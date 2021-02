Diese Rechner sollten mit ihrer enormen Power eigentlich nicht in die Hände Krimineller gelangen.

Bricht gerade ein neues Zeitalter für Cyberkriege an? Supercomputer sollten mit ihrer enormen Rechenpower nicht in die Hände Krimineller gelangen – die Folgen wären fatal. Doch genau dies ist nach Entdeckungen des Sicherheitsspezialisten ESET passiert.Unbekannte greifen mit der Backdoor „Kobalos“ sogenannte Performance Computer (HPC)-Cluster erfolgreich an und erhalten weitreichenden Zugriff. Zu den Opfern gehören unter anderen ein großer Provider, ein Security-Anbieter sowie mehrere Server von Unternehmen und Regierungsbehörden.Wie die Hacker bei ihrer Attacke genau vorgegangen sind und welche Gefahren jetzt drohen, lesen Sie im folgenden oe24Plus-Artikel.