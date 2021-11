Mobilfunker aktiviert u.a. schnellen 5G-Standard in allen Smartphone-Tarifen.

Nach A1 und „ 3 “ hat nun auch der dritte große heimische Mobilfunkanbieter seine heurigen Weihnachtsangebote vorgestellt. Bei Magenta starten die Angebote ab 11. November 2021 und gelten bis zum 10. Jänner 2022. Absolutes Highlight ist dabei die Öffnung des 5G-Netzes für alle Smartphone-Tarife.

5G für alle

Bei Magenta steht die Weihnachtszeit 2021 unter dem Motto „5G für alle“. Damit reagiert das Unternehmen auf den gestiegenen Bedarf an mobilem Highspeed-Internet. Dieser hat ja vor allem während der harten Lockdowns in der Corona-Pandemie massiv zugelegt. Ab 11. November wird 5G im Zuge einer Neu- oder Zusatzanmeldung in allen Smartphone-Tarifen aktiviert. Zusätzliche Kosten entstehen dabei nicht.

Vergünstigte Smartphones

Wie bei den anderen großen Anbietern, gibt es im Rahmen der Weihnachtsangebote zudem vergünstigte 5G-Smartphones. So ist etwa das iPhone 13 im Tarif „Mobile Unlimited Gold“ (60 Euro/Monat) um 0 Euro erhältlich. Das Samsung Galaxy S21 beziehungsweise das Xiaomi Mi11T gibt es im Tarif „Mobile L“ (47 Euro/Monat) um 0 Euro. Im Tarif „Mobile S“ (27 Euro/Monat) stehen das Galaxy A52s und das Mi11 lite um 0 Euro zur Auswahl.

Geschäftskunden

Für Geschäftskunden gibt es ebenfalls spezielle Xmas-Angebote. So könnten sich Magenta Business-Kunden 12 Mal die Grundgebühr sparen. Möglich mache das eine Rabatt-Kombination: Nach drei kostenlosen Tarifmonaten gelte auf den Rest der 36-monatigen Business-Vertragslaufzeit ein Rabatt von jeweils 27,28 Prozent. Das würde in Summe 12 Gratis-Monate ergeben, so der Mobilfunker in einer Aussendung. Das Angebot an „0 Euro“-Smartphones beinhaltet für Business Kunden u.a. das iPhone 13 Pro (256 GB) sowie das iPhone 13 Pro Max (128 GB) im Tarif „5G Business Mobile Pro XL“ oder das Galaxy S21+ (256 GB) im Tarif „5G Business Mobile Pro L+“.

Fazit

Wie immer gilt bei den "0-Euro"- oder vergünstigten Smartphone-Angeboten, dass man sich die Gesamtkosten durchrechnen und das eigene Nutzungsverhalten mit einbeziehen sollte. Manchmal steigt man nämlich besser aus, wenn man sich das Smartphone offen kauft, und beim Mobilfunker dann nur den (SIM-Only-)Tarif nimmt. Sollten die Angebote zum eigenen Nutzungsverhalten und den Kaufabsichten passen, kann man bei den Weihnachtsangeboten tatsächlich echte Schnäppchen machen.