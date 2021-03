Die neuen Smartphones der Galaxy-A-Reihe dürften wieder Bestseller werden.

Sieht man sich die weltweiten Smartphone-Verkaufszahlen 2020 an, wird sofort klar, dass für Samsung die Galaxy-A-Reihe von den Stückzahlen her eindeutig am wichtigsten ist. Das Image mögen zwar die Flaggschiff-Modelle wie die aktuelle Galaxy-S21-Reihe aufpolieren, doch geht es nach den Verkäufen, spielt die A-Reihe in einer eigenen Liga. Und nun bringt Samsung gleich mehrere neue Galaxy-A-Smartphones in den Handel. Am wichtigsten sind dabei das Galaxy A52, das auch in einer 5G Version erhältlich ist, und das Galaxy A72. Darüber hinaus wurde mit dem Galaxy A32 noch ein Einstiegsgerät angekündigt.

Bestseller

Galaxy A32, A52 und A72

Das meistverkaufte Gerät der drei Newcomer dürfte das Galaxy A52 werden. Dieses bietet Samsung nun auch in einer 5G-Version an. Dreh- und Angelpunkt ist das 6,5 Zoll große Super-AMOLED-Display (2400 x 1080 Px). Der Touchscreen bleibt also gleich groß wie beim bisherigen Bestseller Galaxy A51. Wie beim S21 beträgt die Bildwiederholungsrate beim 5G-Modell satte 120 Hz, was für eine besonders flüssige Darstellung beim Scrollen durch Webseiten sorgt. Bei der Standardvariante (4G/LTE) sind es noch immer sehr gute 90 Hz. Die Helligkeit von 800 Nits kann sich - in beiden Fällen - ebenfalls sehen lassen. Im zentralen Display-Loch steckt eine 32 MP Frontkamera. Zudem ist der Fingerabdrucksensor im Bildschirm integriert.

Dolby Atmos Stereo Lautsprecher sind ebenfalls mit an Bord. Der 4.500 mAh Akku bietet eine Schnellladefunktion und soll dank intelligentem Batteriemanagement bis zu zwei Tage durchhalten. Dem Snapdragon-Chip mit acht Kernen (2,3 GHz + 1,8 GHz), stehen je nach Ausführung 4 (nur LTE), 6 oder 8 GB RAM zur Seite. Beim internen Speicher stehen 128 GB oder 256 GB zur Wahl. Per microSD-Karte besteht eine Erweiterungsmöglichkeit auf bis zu 1 TB. Dank IP67-Zertifizierung ist das Galaxy A52 (5G) auch gegen Staub und Wasser geschützt. Bei der Vierfach-Hauptkamera hat sich Samsung besonders ins Zeug gelegt. Sie setzt sich aus einem 64 MP Hauptsensor, einer 12 MP Ultraweitwinkellinse, einer 5 MP Tiefenkamera und einem 5 MP Makroobjektiv zusammen.

Samsung bietet das 160 x 75,1 x 8,4 mm große und 189 Gramm schwere Galaxy A52 (5G) in vier Farben (Schwarz, Weiß, Blau und Violett) an. Das Galaxy A52 (128 GB) ist ab 349 Euro zu haben, für das Galaxy A52 5G (128 GB) werden 429 Euro fällig. Die Preise können sich angesichts der Ausstattung also sehen lassen. Einer Fortsetzung des Erfolges scheint somit nichts im Wege zu stehen.

Der große Bruder

Zweite wichtige Neuheit der Galaxy-A-Reihe ist das neue Galaxy A72. Dieses ist bis auf das größere Display und einem größeren Akku eigentlich mit dem Galaxy A52 (4G/LTE) ident. Hier gibt es also keine 5G-Option und die Bildwiederholungsrate liegt bei 90 Hz. Im Gegensatz zum kleinen Bruder gibt es beim Arbeitsspeicher aber nur zwei Wahlmöglichkeiten: 6 oder 8 GB RAM. Das 6,7 Zoll große Super AMOLED-Display verfügt ebenfalls über eine FullHD+ Auflösung (2400 x 1080 Px). Die Akkukapazität wächst auf 5.000 mAh. Bei den restlichen Features wie Kameraausstattung, IP-Zertifizierung, Fingerabdrucksensor, Lautsprecher, Prozessor, etc. gibt es keine Unterschiede zu den Galaxy-A52-Modellen.

Samsung bietet das 165 x 77,4 x 8,4 mm große und 205 Gramm schwere Galaxy A72 ebenfalls in den vier Farben Schwarz, Weiß, Blau sowie Violett an. Das Galaxy A72 (128 GB) ist ab 449 Euro zu haben.

