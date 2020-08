ZTE greift mit dem neuen Axon 11 5G an

Top-Smartphone setzt auf schnellen Mobilfunkstandard und eine Vierfach-Kamera.

ZTE hat am Mittwoch den Österreich-Start seines neuesten 5G-Smartphones verkündet. Mit dem Axon 11 5G greift der Hersteller Handys wie Samsung Galaxy S20, Huawei P40 oder OnePlus 8 an. Beim Preis unterbietet ZTE die Konkurrenten jedoch ziemlich deutlich. An der Ausstattung wurde dennoch nicht gespart.

© ZTE

Ausstattung

Das Axon 11 5G verfügt über einen an allen vier Seiten abgerundeten 6,47 Zoll AMOLED-Touchscreen (2.340 x 1.080 Pixel) mit integriertem Fingerabdrucksensor (optisch). Das 7,9 mm schlanke Gehäuse sorgt für eine edle Anmutung. Mit einem Gewicht von 168 Gramm ist das Smartphone auch erfreulich leicht. Als Antrieb kommt der Qualcomm Snapdragon 765G zum Einsatz. Dem Prozessor stehen 6 GB RAM zur Seite. Dank des integrierten 5G-Modems unterstützt das Gerät auch den neuen Mobilfunkstandard und ist somit zukunftssicher. Der interne Speicher von 128 GB kann via microSD-Karte erweitert werden. Der 4.000 mAh fassende Akku kann über USB-C mit bis zu 18 Watt aufgeladen werden. Zudem verspricht ZTE diverse Technologien, die den Stromverbrauch des Smartphones um 10 Prozent senken sollen. Weiters bietet das Handy DTS:X Ultra Sound.

© ZTE

Kameras

Auf der Rückseite ist eine Quad-Kamera mit einer 48 MP Hauptkamera, einer 8 MP Ultraweitwinkel-Kamera (120 Grad), einer 2 MP Makro-Kamera und einem 2 MP ToF-Sensor verbaut. Letzterer sorgt für den beliebten "Bokeh"-Effekt. ZTE verspricht einen sehr schnellen Autofocus sowie gute Nachtaufnahmen. Für Videofans gibt es ebenfalls eine gute Nachricht: Das Axon 11 5G ist im Stande 4K-Videos mit 60 Bildern pro Sekunde aufzunehmen. Die 20 MP Front-Kamera sollte für gute Selfies und ordentliche Videochats locker ausreichen. Zudem verfügt sie über eine Gesichtserkennungsfunktion zum Entsperren des Geräts.

Verfügbarkeit und Preis

Laut ZTE wird das neue Axon 11 5G, das mit Android 10 läuft, in den nächsten Tagen bei A1 und „3“ erhältlich sein. Ohne Vertrag beträgt der Preis 549 Euro (UVP). Für ein 5G-fähiges Smartphone mit Quad-Kamera ist das eine echte Ansage.