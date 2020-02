Neuer Hardware-Zusatz mit programmierbaren Tasten und OLED-Display.

Aktuell fiebern zwar die meisten PlayStation-Fans auf die Präsentation der PS5 hin, doch auch abseits der kommenden Top-Konsole tut sich was. So ist seit Freitag (14. Februar) ein neues Rücktasten-Ansatzstück für den DualShock-4-Controller erhältlich. Der neue Hardwarezusatz richtet sich vor allem an PlayStation 4 -Besitzer, die gerne kompetitiv spielen.

© Sony PlayStation

Programmierbare Zusatz-Tasten

Der Aufsatz wird an der Unterseite des Controllers befestigt und bietet zusätzliche Knöpfe auf der Controller-Rückseite. Einschränkungen beim Komfort gibt es laut Sony nicht. Die programmierbaren Zusatz-Tasten sollen ein noch präziseres, schnelleres und flexibleres Agieren in Multiplayer-Spielen ermöglichen.

Die wichtigsten Merkmale im Überblick:

Die beiden Knöpfe auf der Rückseite des Controllers können mit bis zu 16 verschiedenen Funktionen belegt werden, beispielsweise mit den Aktionen des Dreieck-, Kreis-, R1- oder R2-Buttons. Außerdem ist am Aufsatz ein OLED-Display installiert, das Echtzeitinformationen rund um die Button-Belegung anzeigt.



Durch einen separaten Knopf können die beiden Tasten ad hoc umprogrammiert werden, sodass Spieler für jede Situation flexibel gewappnet sind. Drei Belegungsprofile können dabei eingespeichert werden. Der Adapter bietet außerdem einen 3,5-mm-Klinkenanschluss für kabelgebundene Headsets.



Der Aufsatz wurde von Sony in Eigenregie entwickelt und funktioniert laut den Japanern mit allen beliebten PlayStation 4- und PlayStation VR-Spielen.

© Sony PlayStation

Preis

Sony verlangt für das neue Rücktasten-Ansatzstück 40 Euro. Damit ist es fast so teuer wie der Dualshock 4 selbst. Für ambitionierte Gamer dürfte sich die Investition dennoch lohnen.

>>>Nachlesen: Produktionskosten der PS5 durchgesickert

>>>Nachlesen: Sony hat 106 Millionen PS4 verkauft

>>>Nachlesen: Vier neue PS4-Controller von Sony