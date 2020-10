Microsoft bringt Surface Laptop Go und Upgrade für Pro X

IT-Riese greift in Österreich mit neuen mobilen Rechnern an.

Microsoft baut seine erfolgreiche Surface-Reihe weiter aus. Mit dem neuen Surface Laptop Go startet eine kompakte und preiswerte Ergänzung des Surface Laptop-Modells. Darüber hinaus wird das Surface Pro X aufgerüstet.

Surface Laptop Go

Der neue Surface Laptop Go ist der bislang leichteste sowie preiswerteste Surface Laptop. Ausgestattet ist das kompakte Gerät mit einem 12,4-Zoll-PixelSense-Touchscreen (1.536 x 1.024 Px), einem ausreichend großen Touchpad und einer Tastatur mit 1,3 Millimeter Tastenhub. Der mobile Rechner läuft mit der 10. Generation von Intels i5 Quad-Core-Prozessor und besitzt, je nach Variante, bis zu 16 GB RAM und bis zu 256 GB Speicher. Die teureren Modelle verfügen auch über einen Powerbutton mit Fingerabdruckleser. Microsoft verspricht eine Akkulaufzeit von bis zu 13 Stunden. Eine Schnellademöglichkeit ist ebenfalls an Bord. Für Videochats verfügt der Surface Laptop Go über eine 720p-HD-Kamera, Mikrofone sowie Omnisonic-Lautsprecher und unterstützt Dolby Audio. Darüber hinaus besitzt das Gerät sowohl einen USB-A als auch einen USB-C-Anschluss.

Microsoft verkauft seinen neuen Einstiegs-Laptop in den drei Farben Eisblau, Sandstein und Platin. Der Surface Laptop Go ist in Österreich ab sofort vorbestellbar und ab dem 20. November 2020 verfügbar. Kunden erhalten den mobilen Rechner ab einem Preis von 629 Euro (4 GB RAM/64 GB ROM). Für die Version mit 8 GB RAM/128 GB ROM werden 799 Euro fällig und das Top-Modell (8 GB RAM/256 GB ROM) schlägt mit 999 Euro zu Buche.





Upgrade für Surface Pro X

Das 13 Zoll (2880 x 1280 Px) große Surface Pro X spielt in der Oberliga mit. Nun hat Microsoft die zwei bisher leistungsstärksten Ausstattungsvarianten aufgefrischt: Sie erhalten den neuen Microsoft SQ2-Prozessor, dem stets 16 GB RAM zur Seite stehen. Weitere Optimierungen sollen zudem für eine längere Akkulaufzeit von bis zu 15 Stunden und eine verbesserte Performance sorgen. Zudem hat Microsoft angekündigt, den Support für x64 Apps zu erweitern. Bislang hakte es hier bei den ARM-Prozessoren.

Das Surface Pro X gibt es künftig auch in der Farbe Platin. Features wie 5 MP Frontkamera, 10 MP Hauptkamera, 2 x USB-C, 3,5mm-Kopfhöreranschluss, etc. sind stets mit an Bord. Die zwei neuen Varianten mit dem SQ2-Prozessor sind in Österreich ab sofort ab einem Preis von 1.699 Euro (16 GB RAM/256 GB ROM) bzw. 1.999 Euro (16 GB RAM/512 GB ROM) vorbestellbar und ab dem 27. Oktober 2020 erhältlich.