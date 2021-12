× Samsung bringt das Galaxy Tab A8

Das neue Android-Tablet zielt auf preisbewusste Nutzer ab.

Während der Corona-Pandemie setzten die davor ziemlich abgestürzten Tabletverkäufe zu neuen Höhenflügen an. Der zurückgekehrte Boom dürfte auch ein Grund sein, weshalb Samsung nun das neue Galaxy Tab A8 auf den Markt bringt. Mit dem Android-Gerät will der Hersteller preisbewusste Kunden ansprechen. Beim Marktstart ist Android 11 vorinstalliert.

© Samsung ×

Ausstattung

Das Galaxy Tab A8 ist mit einem 10,5 Zoll Display und einer Auflösung von 1.920 x 1.200 Pixeln ausgestattet. Das Verhältnis von Bildschirm zum Gehäuse beträgt 80 Prozent. Dank 16:10-Format eignet sich das Tablet auch zum Ansehen von Filmen und für Videotelefonate. Der neue Achtkern-Prozessor soll ein Performance-Plus von 10 Prozent gegenüber dem Galaxy Tab A7 bieten. Der Arbeitsspeicher beträgt bei der 64 GB- und bei der 128 GB-Variante 4 GB RAM. bei der Version mit 32 GB sind es 3 GB RAM. Den internen Speicher können die Nutzer via microSD-Karte erweitern (bis zu 1TB). Der 7.040-mAh-Akku dürfte für eine ordentliche Ausdauer sorgen und kann via USB-C-Anschluss mit bis zu 15 Watt aufgeladen werden. Samsung bietet das Tablet als reine WLAN-Variante (ac) oder mit LTE-Modul an. Eine 8-MP-Kamera auf der Rückseite, eine 5-MP-Kamera auf der Vorderseite, Stereo-Lautsprecher (Dolby Atmos) und ein 3,5mm Kopfhöreranschluss runden die Ausstattung ab.

Verfügbarkeit und Preise

Samsung bringt das 246.8 x 161.9 x 6.9 mm große und 508 Gramm schwere Galaxy Tab A8 in den Farbvarianten Grey, Silver oder Pink Gold auf den Markt. Die Markteinführung erfolgt Ende Dezember 2021. Die Einstiegspreise (UVP) sehen wie folgt aus: