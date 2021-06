× In den nächsten Tagen sollte man sein iPhone nicht nutzen

An Tagen wie diesen sollten die Smartphones laut Apple nicht verwendet werden.

Dass nicht nur Mensch, Tier und Natur sondern auch elektronische Geräte unter hoher Hitze leiden, haben wir bereits geklärt . Hilfreiche Tipps zeigen, wie man Smartphone, Tablet und Co. vor Schäden durch Überhitzung schützen kann . Am Wochenende gehen laut Metereologen die bisher heißesten Tage des Jahres über die Bühne. In einigen Teilen des Landes kann die Temperatur laut Prognose auf über 35 Grad klettern. Das stellt für iPhone -Nutzer jedoch ein massives Problem dar.

Apple warnt vor Beschädigung

Blickt man nämlich in Apples offiziellen Support-Bereich, ist dort zu lesen, dass Nutzer ihre iOS -Geräte nur in einem Temperaturbereich zwischen 0 und 35 Grad Celsius verwenden sollen. Laut Apple kann die Verwendung eines iPhones oder iPads unter sehr warmen Bedingungen die Batterielaufzeit dauerhaft verkürzen. Das heißt wiederum nichts anderes, als dass der Akku einen irreparablen Schaden nehmen kann. Da ein Batterie-Tausch bei iPhone & Co. ziemlich kostspielig ist, sollten sich Nutzer besser an die Vorgabe halten.

Warnhinweis mit Notlaufprogramm

Apple hat in seinem mobilen Betriebssystem jedoch einen Schutzmechanismus integriert. Sobald das iOS-Gerät einen bestimmten Temperaturgrenzwert überschreitet, wird eine Temperaturwarnmeldung angezeigt (siehe Foto). Dann können mit dem iPhone nur mehr Notrufe getätigt werden. Bleibt zu hoffen, dass die Anzeige erscheint, bevor der Akku bereits Schaden genommen hat.

Nutzer wohl überrascht, aber kein Einzelfall

Viele Besitzer von iOS-Geräten dürften von dieser offiziellen Warnung überrascht sein. Schließlich geht man davon aus, dass Geräte, die teils über 1.000 Euro kosten, auch an Tagen wie diesen problemlos verwendet werden können. Das ist jedoch nicht der Fall. So gesehen ist es also gut, dass ab Dienstag eine dezente Abkühlung bevorsteht. Apple befindet sich zumindest in guter Gesellschaft. Denn auch andere Smartphone- und Tablet-Hersteller geben für ihre Geräte ähnliche Temperaturbereiche an.