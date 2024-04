iOS 18 kommt! DIESE iPhones sind zu alt dafür

Das nächste große System-Update von Apple soll spätestens bis Juni kommen. Doch nicht alle iPhone-Besitzer wird das freuen.

Das neue Betriebssystem soll laut mehreren Insidern viele lang gehegte Wünsche der User erfüllen. Mit iOS 18 dürfte sich bei den Apple-Smartphones einiges ändern. So soll etwa der Home-Bildschirm flexibler gestaltet werden können, etwas das der Hersteller bislang stets ablehnte. Die Platzierung der installierten Apps und zusätzliche Icons könnte man sich noch vor dem Sommer ganz nach Belieben einrichten.

Einem Bericht von Bloomberg zufolge soll es sich überhaupt um das größte Update der Geschichte handeln. Dabei dürften neue KI-Funktionen im Fokus liegen, auch an die neuen EU-Regeln soll sich das Update halten, so soll man Standard-Apps, wie Safari von nun an auch löschen können.

Alte iPhones können Update nicht nutzen

Doch nicht jeder iPhone-Besitzer wird die neuen Features von iOS18 nutzen können. Mittlerweile ist auch durchgesickert, wie alt die Modelle sein dürfen, um das Update installieren zu können.

Denn alle Modelle die vor 2018 auf den Markt gekommen sind, sind nicht mehr kompatibel, weil die Hardware zu alt ist und einerseits der Prozessor damals noch langsamer war und andererseits, der Speicherplatz nicht ausreichen würde. Heißt: Alle Modelle ab dem iPhone XR und jüngere Versionen können sich auf das neue Betriebssystem freuen.

iPhone-Check für iOS18 Diese iPhones sind kompatibel Diese iPhones sind NICHT kompatibel iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max iPhone SE 1. Generation iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro,14 Pro Max iPhone 8 Plus iPhone 13, 13 Mini, 13Pro, 13 Pro Max iPhone 8 iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Max iPhone 7 Plus iPhone 11, 11 Pro, 11 Max iPhone 7 iPhone SE 2. & 3. Generation iPhone 6 Plus iPhone XS Max iPhone 6 iPhone XS iPhone 5 iPhone XR alle älteren Modelle

Präsentation im Juni

Alle Details des neuen iPhone-Zeitalters sollen Gerüchten zufolge bei der Worldwide Developers Conference (WWDC) im Apple Park in Silicon Valley von 10. bis 14. Juni veröffentlicht werden.