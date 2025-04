Erstes Krankenhaus führt Navi-App ein

Per Klinik-Navi kommt man zielsicher zur richtigen Ambulanz

Die Orientierung auf dem weitläufigen Areal der Klinik Innsbruck stellt viele Besucher vor eine echte Herausforderung. Abhilfe schafft nun ein innovatives Navigationssystem: Mit dem eigenen Smartphone kann man sich gezielt zu seinem Ziel führen lassen.

Seit Kurzem unterstützen QR-Codes an den Eingängen aller Gebäude sowie an zusätzlichen Informationssäulen die Orientierung auf dem weitläufigen Gelände. Die Anwendung ist simpel: „Man scannt den QR-Code, gibt den Zielort ein und klickt sich dann Schritt für Schritt durch das Gebäude“, erklärt Nina Köck, IT-Projektleiterin der Tirol Kliniken gegenüber dem ORF.

© APA/ROBERT PARIGGER ×

Nach dem Scannen erscheint auf dem Smartphone ein Lageplan des Klinikareals mit dem eigenen Standort. Die Suche nach dem Ziel ist dabei besonders nutzerfreundlich – es reicht, ein Schlagwort einzugeben. Der genaue Name der Ambulanz oder Station ist nicht notwendig.

Auch an Barrierefreiheit wurde gedacht: Wer keine Treppen nutzen möchte oder kann, wählt die Option „bewegungseingeschränkt“ – das System leitet dann über Aufzüge und barrierefreie Wege zum gewünschten Ort. „Dann wird man mit Rollstuhl oder Kinderwagen über Lifte zum Zielort geführt“, so Köck weiter.

© APA/ROBERT PARIGGER ×

Das System ist seit rund einem Monat im Einsatz. Die ersten Rückmeldungen seien durchwegs positiv, heißt es von den Tirol Kliniken. Gemeinsam mit Patientinnen, Patienten und Mitarbeitenden soll die Anwendung nun laufend weiterentwickelt werden.