Konkurrenz für Musk: Amazon bringt Internet-Satelliten

Amazon greift SpaceX an: Erste Kuiper-Satelliten starten ins All – und das Internet wird noch schneller!

Das Weltraum-Rennen heizt sich weiter auf! Während Elon Musks Starlink bereits Millionen mit schnellem Internet aus dem All versorgt, zieht Amazon jetzt nach. Ab 9. April geht’s los! Dann starten die ersten 27 Kuiper-Satelliten ins All – und machen SpaceX bald Konkurrenz.

Raketen-Show für Amazons Mega-Projekt

An Bord einer Atlas-V-Rakete geht’s für die Mini-Satelliten hoch hinaus. Doch das ist erst der Anfang! Bis zu 80 Raketenstarts sind geplant, um über 3.200 Satelliten in den Orbit zu schießen. Amazon setzt dabei auf starke Partner: Neben United Launch Alliance sind auch Arianespace, Blue Origin und sogar SpaceX mit an Bord. Ja, richtig gehört – Elon Musk hilft ausgerechnet seinem größten Konkurrenten!

Schnelles Internet für alle

Wie bei Starlink brauchen Nutzer eine spezielle Antenne. Amazon bietet sie in verschiedenen Größen: Die kleinste Variante (nur 18 cm!) ist superleicht und bringt bis zu 100 Mbit/s. Perfekt für Camper oder Reisende. Die Riesen-Antenne (50 x 76 cm) soll sogar 1 Gbit/s schaffen – genug für Filme, Gaming und Homeoffice in Top-Geschwindigkeit.

Warum Amazons Satelliten anders sind

Die Kuiper-Satelliten rasen mit 27.400 km/h um die Erde – aber das Besondere ist ihre geheime Beschichtung. Sie schluckt Sonnenlicht, statt es zu reflektieren. Kein störendes Blinken am Nachthimmel mehr? Das würde Astronomen freuen!