Lehrer-Bewertungs-App: Jetzt verteilen Schüler ''Zeugnisse'' an Lehrer

Im Herbst 2019 sorgte die Lehrer-Bewertungs-App „Lernsieg“ vom damals erst 17-jährigen Benjamin Hadrigan für Schlagzeilen – positive wie negative. Jetzt sollen neue Funktionen Kritikern kontern und noch mehr User anlocken.

„Lernsieg“ ist eine App, mit der Lehrerinnen und Lehrer von ihren Schülern anonym über ein Sterne-System bewertet werden können. Ziel der App sei es, Schülerinnen und Schülern eine eigene Stimme zu geben und den Leistungsgedanken in die Lehrerzimmer zu bringen, heißt es seitens der Entwickler. Ca. 4.000 Schulen können aktuell über die App bewertet werden. Doch zu Beginn musste die App auch viel Kritik einstecken. Doch mit rund 400.000 Downloads gab ihnen der Erfolg recht.

Doch jetzt rüstete das Team rund um Gründer Benjamin Hadrigan noch einmal auf. Die App wurde weiterentwickelt und soll mit neuen Features noch mehr User generieren. „Wir haben klarerweise die Vielzahl der Feedbacks – von Lehrern ebenso wie von Schülern, Eltern oder auch Datenschutzexperten – für die Weiterentwicklung unserer App berücksichtigt. Wir wollen selbstverständlich ‚Lernsieg‘ laufend nach den Bedürfnissen aller Betroffenen weiterentwickeln. Möglichst hohe Transparenz und offener, ehrlicher Diskurs über Qualität von Lehrern, Schulen und Bildungssystem sind unser Ziel“, erklärt Hadrigan.

Kommentare müssen freigeschalten werden

Es werden nicht nur Lehrer bewertet, sondern auch ganze Schulen. 4.000 Bildungseinrichtungen sind mittlerweile im Ranking, das laufend aktualisiert und transparent Auskunft über die jeweiligen Bewertungen gibt. Darüber hinaus bietet die App eine neue Kommentarfunktion bei Lehrern sowie die Funktion, dass Lehrer und Schulen über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet werden können.

Damit sogenannte „Internet-Trolle“ herausgefischt werden können, hat jeder User hat ein eigenes Benutzerprofil. Schülerinnen und Schüler müssen sich durch Altersangabe als solche identifizieren. Und um Hass-Kommentare vorzubeugen, muss jeder Kommentar vor Freischaltung durch das Lernsieg-Team freigegeben werden.

Nach Kritik an Sternen: Neue Bewertungsmethode

Zudem wurde auch viel an der Interaktivität in der App verändert. So können verifizierte Schüler zusätzlich eigene Kommentare zu einzelnen Lehrern in ihrem Profil verfassen. Die bisherige Bewertungsmethode mit Sternen sorgte für reichlich Aufregung und stieß vor allem der Gewerkschaft öffentlicher Dienst (GÖD) sauer auf. Sie kritisierten die Methode als nicht aussagekräftig genug. Dies haben die Entwickler ernst genommen und die App um verbale Bewertungen erweitert. „Das haben wir bei Lernsieg sehr ernst genommen und die zweite Version um eine Kommentarfunktion erweitert, mit der die Bewertungen jetzt deutlich transparenter gemacht wurden. Damit wollen wir einen Schritt auf die Lehrerinnen und Lehrer zugehen und in Zukunft offen die App im gemeinsamen Diskurs weiterentwickeln“, so Hadrigan.

Jetzt bekommen auch Lehrer „Zeugnisse“

Und so werden alle Bewertungen von Lehrern und Schülern zu einer großen eigenen Trendkurve oder „Aktienchart“ zusammengefasst. Damit soll die eigene Entwicklung über einen Zeitraum verdeutlicht werden. Das Ziel ist es freilich eine tendenziell nach oben entwickelnde Kurve vorzuweisen. Der Leistungsdruck auf Lehrer wird zusätzlich durch die neue Funktion „Zeugnisse“ erhöht. Denn in der App bekommen nun auch die Pädagogen wöchentlich ihre Bilanz serviert. Die Leistungsübersicht mit einem Schulnotensystem von 1 bis 5, inklusive „Noten“ in Kategorien wie Unterricht gesamt, Fairness, Motivationsfähigkeit oder Vorbereitung, wird in der App gespeichert und auf der Startseite angezeigt.

Lehrer im Vergleich

Neu ist auch das Feature des Lehrervergleichs. Diese Funktion soll es Schüler und Eltern ermöglichen, Lehrer oder Schulen im direkten Vergleich zu sehen. Das System ähnelt jenem von Reisevergleichsportalen. Es können bis zu zehn Lehrer und Schulen miteinander verglichen werden. Dies soll Eltern und Schülern die künftige Schulauswahl erleichtern.

Lernsieg soll Europa erobern

Nun hoffen Hadrigan und sein Team auf weiteren Zuwachs. Und mit Österreich ist der Markt noch nicht erschöpft. Die Lehrer-Bewertungs-App soll bald auch Europa erobern. Neben Deutschland sollen in Kürze auch Versionen für Frankreich und Großbritannien gelauncht werden.