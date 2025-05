LG präsentiert neues Touch-Display, das sich von selbst verformt

Bei der Fachmesse SID Display Week 2025 in San Jose (Kalifornien, USA) hat das südkoreanische Technologieunternehmen LG eine neue Art von Fahrzeuganzeige vorgestellt. Das System verspricht, die Bedienung in modernen Autos – insbesondere in Elektroautos – grundlegend zu verändern.

Der Bildschirm kann sich nicht nur vergrößern, sondern auch in echte, fühlbare Tasten verwandeln. Damit verschmelzen digitale Anzeige und mechanische Steuerung auf bisher nicht dagewesene Weise.

Flexible Technik für moderne Fahrzeuge

Im Rahmen der Veranstaltung unter dem Motto Driving the Future präsentierte LG ein flexibles Display, das direkt in die Mittelkonsole eingebaut wird. Es lässt sich um bis zu 50 Prozent ausdehnen, ohne dass dabei Bildqualität oder Farben darunter leiden. Die Anzeige behält eine Bildschärfe von 100 Pixeln pro Zoll bei und zeigt sämtliche Farben im RGB-Farbraum in voller Qualität an.

Was diese Technik besonders macht: Das Display ist nicht nur ein Bildschirm. Es kann sich so verformen, dass aus der flachen Oberfläche Tasten hervortreten. Diese lassen sich wie gewöhnliche Knöpfe bedienen – eine Verbindung aus schlankem Design und praktischer Handhabung.

Mehr Platz, weniger Teile

LG sieht diese Entwicklung als möglichen Ersatz für herkömmliche Bildschirme und physische Bedienelemente im Auto. Künftig könnten Steuerung und Anzeige in einer einzigen Fläche vereint werden. Die Firma spricht davon, dass jede Oberfläche im Innenraum so zu einem interaktiven Bildschirm werden könnte. Damit ergeben sich neue Möglichkeiten, das Cockpit von Autos zu gestalten, insbesondere bei Elektroautos, in denen Platz und Technik oft anders verteilt sind als in klassischen Fahrzeugen.