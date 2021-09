× Magenta kämpft mit Netz-Ausfällen

Im Handy-Netz und beim Festnetz-Internet gibt es österreichweit Probleme.

Magenta kämpft mit Netz-Problemen. Seit 9:00 Uhr mehren sich in ganz Österreich die Störungsmeldungen. Je nach Standort sind das Handynetz, das mobile Internet (4G) und oder das Festnetz-Internet betroffen. Auf der Magenta-Seite für Störungsabfragen wurden die Probleme mittlerweile bestätigt.

Magenta arbeitet an Behebung

Für betroffene in Tirol heißt es etwa: „Leider gibt es im Moment Probleme mit 4G und dem Kabelnetz in 6020 (Innsbruck). Wir arbeiten an der Behebung und bedanken uns für Ihre Geduld“. Abfragen in Wien werden wie folgt beantwortet: „Leider gibt es im Moment Probleme mit 2G und dem Kabelnetz in 1010 (1. Bezirk). Wir arbeiten an der Behebung und bedanken uns für Ihre Geduld.“

© Screenshot: www.magenta.at/stoerungsabfrage ×

Screenshot am 16. September; 10:10 Uhr.

Auf Facebook hat sich Magenta ebenfalls zu Wort gemeldet. Hier wird auf Probleme bei Handy-Anrufen verwiesen. Zudem wird auch hier auf die intensiven Behebungsversuche hingewiesen.

Lesen Sie auch Magenta mit neuem Internet-Speed-Rekord Telekomanbieter beeindruckt bei Test mit enormer Internet-Geschwindigkeit.

© oe24 ×

Telefon, mobile Daten und Festnetz-Internet

Auf allestörungen.at sind die Störungsmeldungen von Magenta-Kunden ab 9:00 Uhr sprunghaft angestiegen. 44 Prozent der Betroffenen melden Probleme mit dem Festnetz-Internet, 29 Prozent mit den mobilen Daten und 27 Prozent mit dem Handy-Telefonnetz.