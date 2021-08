Magenta verbilligt Internet-Angebote

Das zeitlich befristete Angebot gilt auch für Mesh WLAN.

Magenta startet eine Preisaktion bei seinen Internetangeboten. Wie das Unternehmen am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte, entfällt von 19. August bis 28. Oktober 2021 bei einer Neuanmeldung von Magenta Internet mit und ohne TV-Kombi-Paketen die Grundgebühr je nach gewähltem Tarif für die ersten zwei oder die ersten vier Monate.

Aktion im Überblick

In Highspeed-Tarifen (ab 100 Mbit pro Sekunde) zahlen Kunden vier Monate lang 0 Euro Grundgebühr, in Tarifen unter 100 Mbit pro Sekunde gilt das Angebot für die ersten zwei Monate. Wird ein Internet- und TV-Kombi-Paket gewählt, entfällt die Grundgebühr jedenfalls in den ersten vier Monaten. Die zeitlich befristete Aktion gilt für Magenta Internet, Gaming Internet und Jugend-Internettarife für alle unter 27 Jahre.

Mesh WLAN

Laut Magenta erfreut sich bei den eigenen Kunden Mesh WLAN großer Beliebtheit. Es werde oft zum Internet dazu- oder nachgekauft, so das Unternehmen. Nun gibt es auch hier eine Preisaktion. Das sogenannte Mesh-Beacons Starterpaket bestehend aus zwei Beacons kostet bei Anmeldung im Aktionszeitraum bis 28. Oktober einmalig 19 Euro statt 29 Euro. Die ersten vier Monate beträgt die Grundgebühr 0 Euro. Ab dem fünften Monat gilt die reguläre monatliche Grundgebühr in Höhe von 6 Euro bzw. 4 Euro für MagentaEINS-Kunden. Bei Letzteren werden die Kombivorteile schlagend.