"Mario Kart World": DAS kann Nintendos neues Renn-Spektakel mit Mario und Co.

Die Spannung unter Nintendo-Fans steigt weiter: Der Veröffentlichungstermin für die neue Nintendo Switch 2 rückt immer näher.

Auch bei der Auswahl der Spiele, die direkt zum Start erhältlich sein werden, tut sich einiges. Besonders ein neuer Titel aus einer der bekanntesten Spielereihen sorgt für viel Gesprächsstoff: „Mario Kart World“.

In einer aktuellen Ausgabe von „Nintendo Direct“, dem offiziellen Livestream-Format des Unternehmens, wurden das Renn-Spektakel nun im Detail vorgestellt. Wir fassen zusammen, was Spielerinnen und Spieler erwartet.

Am 5. Juni erscheint Mario Kart World, das neueste Spiel der bekannten Rennspielreihe, exklusiv für die Nintendo Switch 2. Dieses Mal dreht sich alles um eine offene Welt, in der man nicht nur Rennen fährt, sondern auch frei unterwegs sein kann – allein oder mit anderen.

Eine offene Spielwelt – erstmals in Mario Kart

Erstmals in der Seriengeschichte ist es möglich, sich zwischen den Rennstrecken frei zu bewegen. Die Spielwelt verbindet Städte, Wüstenlandschaften, Meeresgebiete und Ebenen miteinander. Strecken sind nicht mehr über Menüs auswählbar, sondern direkt über das Spielfeld erreichbar. Während der Fahrt wechseln Wetterbedingungen sowie Tageszeiten dynamisch. Zwischen den Rennen ist freies Erkunden möglich – allein, zu zweit auf einem Gerät oder mit bis zu 24 Personen online.

Grand Prix mit neuen Elementen

Der bekannte Grand Prix-Modus ist wieder enthalten. Wie bisher besteht jeder Cup aus vier Rennen, darunter der Pilz-Cup, Blumen-Cup oder Stern-Cup. Neu ist, dass die Rennabschnitte durch die offene Welt verbunden sind. Nach dem ersten Rennen beginnt direkt die nächste Etappe – ein Beispiel: Start auf dem „Mario Bros. Circuit“, Weiterfahrt zur Strecke in „Crown City“ (fiktive moderne Großstadt). Nach Abschluss aller Cups wird laut Nintendo eine besonders farbenfrohe Strecke freigeschaltet.

Knockout Tour: Langstreckenrennen mit Ausscheidung

Mit der sogenannten Knockout Tour erweitert Nintendo das Spiel um ein neues Rennformat. Hier fahren alle Teilnehmer gemeinsam durch längere Abschnitte der Weltkarte. Checkpoints sorgen für zeitliche Begrenzung. Wer zu langsam ist oder von Hindernissen wie den bekannten „Bullet Bill“-Fahrzeugen oder Hammer-Brüdern aufgehalten wird, scheidet aus dem Rennen aus.

Freies Fahren: Erkundung ohne Zeitdruck

Im Modus Freies Fahren steht das Erkunden im Vordergrund. Streckenabschnitte können ohne Rennverlauf durchquert werden. Neben versteckten Münzen gibt es sogenannte P-Schalter, über die optionale Aufgaben aktiviert werden können.

Diese fördern gezielt die Fahrtechnik und ermöglichen Fortschritte im Spiel. Eine integrierte Fotofunktion erlaubt das Speichern von Momentaufnahmen direkt aus dem Spielgeschehen.

Battle-Modus mit Ballons und Münzen

Auch der beliebte Battle-Modus ist Bestandteil des Spiels. In der Variante „Ballon-Battle“ versuchen Spieler, die Ballons ihrer Mitstreiter zu zerstören. Wer alle verliert, scheidet aus. Der „Münzsammler“-Modus funktioniert nach einem einfachen Prinzip: Wer am Ende die meisten Münzen besitzt, gewinnt die Runde. Beide Varianten wurden um neue Karten und visuelle Effekte erweitert.

Neue Steuerungstechniken: Charge Jump und Rewind

Ergänzt wird das klassische Fahrerlebnis durch zwei neue Steuerungsmechaniken:

Charge Jump ermöglicht es, Hindernisse zu überspringen, an Wänden zu fahren oder auf Schienen zu landen. Mehrere Wandfahrten lassen sich kombinieren und führen teilweise zu geheimen Wegen.

Die Rewind-Funktion erlaubt das Zurückspulen an einen vorherigen Punkt – hilfreich bei Fehlern oder falschen Abzweigungen. Währenddessen fahren andere Spieler jedoch unbeeinträchtigt weiter.

Rennen mit bis zu 24 Personen gleichzeitig

Ein Novum in der Geschichte der Reihe: In Mario Kart World können bis zu 24 Spieler gleichzeitig an einem Rennen teilnehmen – online oder im lokalen Netzwerk. Dies stellt die höchste Teilnehmerzahl in der Geschichte des Spiels dar. Technisch setzt Nintendo auf verbesserte Serverkapazitäten und optimierte Verbindungsstabilität.

Das Spiel erlaubt mehrere Varianten des gemeinsamen Spielens:

Bis zu vier Personen auf einer Nintendo Switch 2 im geteilten Bildschirm

Bis zu acht Geräte im lokalen Netzwerk (jeweils zwei Spieler pro Gerät)

Online-Rennen mit bis zu 24 Teilnehmern weltweit

Durch das neue Kartenmenü lassen sich Freunde direkt ansteuern – ein Wechsel zum gewünschten Mitspieler erfolgt ohne Ladezeit.

GameChat: Kommunikation während des Spiels

Mit GameChat wird eine neue Sprachfunktion eingeführt. Über das integrierte Mikrofon der Nintendo Switch 2 ist direkte Kommunikation mit anderen Mitspielern möglich. Bis zum 31. März 2026 kann GameChat ohne zusätzliche Kosten verwendet werden. Danach wird eine kostenpflichtige Mitgliedschaft für Nintendo Switch Online benötigt.

Kameraoption für persönliche Darstellung

In Verbindung mit der separat erhältlichen Kamera für die Nintendo Switch 2 können Gesichter der Spieler eingeblendet werden. Die Funktion steht sowohl im Online- als auch im lokalen Modus zur Verfügung. Bis zu vier Gesichter werden gleichzeitig erkannt und angezeigt – zum Beispiel im Charakterauswahlmenü oder während eines Rennens.

Neue Strecken und überarbeitete Klassiker

Zu den neuen Strecken gehören unter anderem:

Mario Bros. Circuit

Crown City (moderne Stadtlandschaft)

Starview Peak (verschneite Gebirgsstraße)

Boo Cinema (verlassenes Kino mit unbeleuchteten Bereichen)

Klassische Strecken aus früheren Spielen wurden grafisch überarbeitet und in die offene Welt integriert. Damit ergibt sich eine Mischung aus neuen Inhalten und bekannten Elementen.

Spielbare Charaktere und Items

Die Auswahl an Fahrern wurde erweitert und umfasst unter anderem:

Mario

Luigi

Peach

Bowser

Goomba

Spike

Eine Kuh (Ja, kein Scherz.)

Neu eingeführte Items:

Münzpanzer: Lässt Münzen auf der Strecke erscheinen, die temporär die Geschwindigkeit erhöhen

Eisblume: Lässt Gegner auf der Stelle rotieren

Hammer: Stoppt andere Fahrer kurzzeitig

Mega-Pilz: Vergrößert den eigenen Fahrer

Feder: Ermöglicht das Überspringen von Hindernissen

Kamek-Zauber: Verändert gegnerische Fahrer

Dash Food und wechselbare Outfits

Bei der Spielfigur Yoshi können sogenannte Dash Food-Gerichte eingesammelt werden.

Diese dienen nicht nur als kurzzeitige Temposteigerung, sondern schalten bei bestimmten Kombinationen neue Outfits für die Fahrer frei. Die Kleidungsstücke sind im Auswahlmenü nutzbar.

Weitere Spielmodi für Einzelspieler und Gruppen

Ergänzend bietet das Spiel folgende Modi:

Zeitrennen: Wettkampf gegen die Uhr oder gegen sogenannte „Ghost“-Daten anderer Spieler

VS-Rennen: Rennen mit individuellen Einstellungen, z. B. Streckenlänge, Rundenzahl oder Teamkonstellation

Unterstützung für neue Spieler

Für Anfänger stehen verschiedene Fahrhilfen zur Verfügung. Diese lassen sich jederzeit im Menü aktivieren oder deaktivieren:

Automatisches Beschleunigen

Intelligente Lenkunterstützung

Bewegungssteuerung

Für ein realistischeres Fahrerlebnis kann das neue Joy-Con 2 Lenkrad-Set verwendet werden (separat erhältlich).