Mega-Ansturm auf Switch 2: Jetzt drohen Lieferengpässe

Nintendo hat eine überraschend hohe Zahl an Vorbestellungen für die kommende Konsole, die Nintendo Switch 2, verzeichnet. Bereits jetzt haben mehr als 2,2 Millionen Menschen in Japan ihr Interesse an der neuen Konsole bekundet.

Diese enorme Nachfrage hat die Erwartungen des Unternehmens weit übertroffen und sorgt für Bedenken hinsichtlich möglicher Lieferengpässe. Nintendo überrannt: 2,2 Millionen Vorbestellungen der Switch 2 In einer offiziellen Mitteilung auf der Plattform X (früher bekannt als Twitter) erklärte der Präsident von Nintendo, Shuntaro Furukawa, dass die Anzahl der Vorbestellungen die verfügbaren Konsolen für den japanischen Markt weit übersteigt. Der geplante Veröffentlichungstermin für die Nintendo Switch 2 in Japan ist der 5. Juni 2025. Kunden, die bei der ersten Auslosung für die Vorbestellungen leer ausgehen, werden automatisch in eine zweite Lotterie aufgenommen. Dennoch betonte Furukawa, dass auch in dieser zweiten Runde keine Garantie für eine erfolgreiche Bestellung gegeben werden könne. Die Nachfrage in Japan ist so groß, dass es zu erheblichen Engpässen kommen könnte, was die Verfügbarkeit der Konsolen betrifft.