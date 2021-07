Mega-Internet-Ausfälle: Zahlreiche Websites nicht erreichbar

Zurzeit geht bei vielen der größten Unternehmen weltweit nichts mehr.

Mehrere internationale Medien berichten, dass es am Donnerstag, ab etwa 15.30 Uhr, zu einer weltweiten Internet-Panne riesigen Ausmaßes gekommen ist. Wie die Website "downdetector.com" berichtet, waren weltweite Unternehmen wie "Playstation" oder etwa "Delta Airlines" betroffen. Laut der britischen Zeitung "Independent" war auch Amazon down. In Kanada sollen Bank-Seiten ausgefallen sein. "FocusOnline", dessen Seite ebenfalls betroffen war, meldete um 18.45 Uhr die Störung behoben sei.

In Deutschland waren die Seiten wie "rtl.de" und "focus.de" nicht abrufbar. Auch der E-Mail-Dienst Gmail sei ausgefallen gewesen, wie es in ersten Berichten hieß.

Eine Möglichkeit für die Ausfälle könnte eine Störung beim Cloud-Dienst Amazon gewesen sein:

Halbes Internet ausgefallen

Folgende Seiten sollen laut "allestörungen.de" von starken Störungen betroffen gewesen sein:

Steam

Playstation Network

DHL

Call of Duty

Tipico

Airbnb

Warframe

EA

Aldi Talk

Sky

Epic Games Store

Bild Mobil

Fifa

Sky Ticket

Idealo

Fortnite

Rainbow Six

Tiktok

Nvidia

FiveM

Apex Legends

GTA 5

Battlefield

Hypovereinsbank

FOCUS Online

Chip Online

Stern

rtl.de

Amazon

Royal Games

