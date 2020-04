Das ist der Controller der PlayStation 5

Erstmals zeigt Sony offizielle Fotos vom Dualshock 5 der neuen Top-Konsole.

Rund fünf Monate nachdem Microsoft das Design der Xbox Series X enthüllt hat, zieht nun Sony nach. Die PlayStation 5 wurde zwar noch nicht gezeigt, doch zumindest haben die Japaner in der Nacht auf Mittwoch im Firmenblog den Controller der PS5 enthüllt. Und im Vergleich zum Dualshock 4 sieht der Dualshock 5 ziemlich spektakulär aus.

Zwei kleine LED-Streifen

Sony hält zwar an der Grundform fest, der neue Controller wirkt jedoch deutlich futuristischer. Daran hat auch der neue Zweifarbenlook einen großen Anteil. Die bewährten Knöpfe und das Touchpad sitzen an ihren vom DualShock 4 bekannten Plätzen. Bei genauerer Betrachtung fallen die vergrößerten Trigger-Knöpfe und die etwas kleineren Analog-Sticks auf. Statt dem großen, hellen LED-Streifen auf der Rückseite kommen nun zwei kleinere Streifen links und rechts vom Touchpad zum Einsatz. Ein USB-C-Anschluss ist ebenfalls an Bord. Statt dem "Share"-Button verfügt der Dualshock 5 über einen sogenannten "Create"-Button. Laut Sony bekommen die Spieler damit "neue Möglichkeiten zum Erstellen und Teilen von Content". Weitere Details zur genauen Funktionalität wollen die Japaner aber in den kommenden Wochen verraten verraten. Dank dem etwas rundlicherem Gehäuse soll der Controller angenehmer in der Hand liegen und somit auch für längere Gamingsessions besser geeignet sein.

© SCEE / Sony

Mikrofon und Adaptive Trigger

Der DualSense-Controller verfügt auch über ein integriertes Mikrofon. So können die Spieler auch ohne Headset mit ihren Freunden chatten. In den offiziellen Angaben, die Sony bereits vor einiger Zeit veröffentlicht hat, heißt es, dass der PlayStation 5 Controller über einen größeren Akku verfügen wird. Als Highlight des DualShock 5 wurde dabei das Pad inklusive adaptiven Triggern hervorgehoben. Damit kann eingestellt werden, dass die L2- und R2-Buttons je nach Verwendungszweck einen unterschiedlichen Widerstand aufweisen. Die Einstellung erfolgt dabei über die Game-Entwickler - Nutzer müssen also keine Adaptierungen vornehmen. Spielt man zum Beispiel einen Ego-Shooter, kann der rechte Trigger den stärker werdenden Widerstand der Bogensehne simulieren. Die Kollegen von Wired konnten den neuen Controller bereits testen. Laut den ersten Eindrücken hebt die verbesserte Vibrationsfunktion das haptische Feedback auf ein neues Level.

Fazit

Mit der Veröffentlichung der offiziellen Fotos dürfte Sony die PS5-Fans erst einmal etwas besänftigen. Sie mussten lange auf offizielle Designdetails der nächsten PlayStation warten. Wie die Konsole aussehen wird, wurde aber noch immer nicht verraten. Hier setzen die Japaner also auf eine Häppchen-Taktik, dank der sie ständig in den Schlagzeilen bleiben. Dennoch dürfte es nicht mehr allzu lange dauern, bis endlich auch die PlayStation 5 gezeigt wird. Zuletzt hat Sony untermauert, dass die Konsole trotz Corona-Krise Ende 2020 in den Handel kommen wird.

