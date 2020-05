Chip-Produzent AMD hat sich bei Präsentation seines Geschäftsberichts verplappert.

Trotz Coronavirus-Krise laufen die Geschäfte bei AMD bestens. Der US-Chiphersteller profitiert vor allem von der höheren Nachfrage nach Spielekonsolen in Zeiten der Pandemie. Laut dem aktuellen Geschäftsbericht legte der Umsatz im ersten Quartal 2020 um rund 40 Prozent auf 1,79 Milliarden Dollar (1,65 Mrd. Euro) zu. Für das laufende Quartal rechnet AMD mit einem Plus von etwa 25 Prozent. Die Chips des Konzerns werden unter anderem in Spielekonsolen von Microsoft und Sony verwendet.

>>>Nachlesen: PS5: Insider verrät Präsentationstermin

AMD fährt Produktion hoch

Für Fans der neuen Konsolengeneration hatte AMD-Chefin Lisa Su noch richtig gute Neuigkeiten. Im Rahmen der Präsentation des Geschäftsbericht ging sie nämlich auch direkt auf die PlayStation 5 und die Xbox Series X ein. Beide neuen Top-Konsolen setzen ja auf den kompletten RDNA 2-Feature-Satz (inklusive VRS) von AMD. Dieser wird zwar jeweils an die Wünsche von Microsoft und Sony angepasst, das Grundgerüst ist jedoch identisch.

>>>Nachlesen: Xbox Series X lässt Xbox One X richtig alt aussehen

Starttermin hält

Wie PSU berichtet, steht laut Lisa Su dem angepeilten Starttermin der PS5 und der Xbox Series X nichts mehr im Wege. Denn die Produktion der CPU/GPU-Komponenten für die neuen Konsolen wird gerade massiv hochgefahren. Microsoft und Sony wollen die neuen Konsolen zum Weihnachtsgeschäft 2020 in den Handel bringen. Vor einigen Wochen wurde noch vermutet, dass die Corona-Krise die Produktion wichtiger Bauteile verzögern könnte und die Konsolen deshalb später starten. Doch diese Gefahr scheint nun nicht mehr gegeben zu sein. Gaming-Fans können also aufatmen.

>>>Nachlesen: Offizielle Details zum PS5-Start durchgesickert

Technische Daten im Vergleich