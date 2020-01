Neben neuen Infos zur SSD wurden auch zahlreiche Launch-Titel geleakt.

Auf der CES 2020 hat Sony nicht allzu viele Neuigkeiten bezüglich der PlayStation 5 verraten – lediglich das offizielle Logo und der neue 3D-Sound wurden präsentiert. Doch allzu lange müssen die Fans auf die vollständige Enthüllung der neuen Top-Konsole offenbar nicht mehr warten. Denn laut einem neuen Leak steht die Präsentation unmittelbar bevor. Darüber hinaus sind Infos zum Preis, Starttermin und der Technik durchgesickert.

>>>Nachlesen: PS5: Sony-Chef kündigt einzigartige Elemente an

Termin, Preis und Launch-Titel

Veröffentlicht wurden die neuen Details auf Reddit. Laut dem Nutzer soll die PlayStation 5 bereits am 5. Februar präsentiert werden. In den Handel soll sie am 30. Oktober 2020 landen. Zunächst soll es eine Version mit 2 TB-SSD geben, die 500 US-Dollar kosten soll. Später soll Sony noch weitere Speichervarianten an den Start bringen. Zum Start sollen folgende Games verfügbar sein – und zwar in Neuauflagen bzw. Forstetzungen: Killzone (Guerrilla Games), Demon´s Souls (Bluepoint Games), Ratchtet & Clank (Insomniac Games), Gran Turismo 7 (Polyphony Digital) und Socom (San Diego Studio).

>>>Nachlesen: PS5: Sony präsentierte neue Details

Weitere Games

Darüber hinaus soll es laut dem Reddit-User kurz vor der E3 2020 (Juni) ein weiteres PS5-Event geben. Dort sollen neben weiteren Informationen auch weitere kommende Games vorgestellt werden. Konkret ist von Titeln wie Motorstorm, Horizon, Uncharted, The Order, Spider-Man und God of War die Rede. Diese sollen kurz nach dem Verkaufsstart in den Handel kommen – im ersten Quartal 2021.

>>>Nachlesen: PlayStation-5-Video sorgt für Furore

Stimmt der Leak?

Ob sich diese Gerüchte bestätigen, sehen wir spätestens am 5. Februar. Denn dann wird sich zeigen, ob Sony die PlayStation 5 tatsächlich an diesem Tag vorstellen wird. Laut diversen Game-Seiten scheint der Leak glaubwürdig zu sein.

>>>Nachlesen: PlayStation 5 in freier Wildbahn erwischt

>>>Nachlesen: Das ist die neue Xbox Series X (2020)