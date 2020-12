Apple greift mit den AirPods Max an

Phone-Konzern lässt sich seine kabellosne Over-Ear-Kopfhörer äußerst gut bezahlen.

Das Gerücht, laut dem Apple am 8. Dezember still und heimlich noch eine weitere Hardware-Neuheit an den Start bringt, haben sich bestätigt. Der iPhone-Konzern steigt nach jahrelangen Spekulationen ins boomende Geschäft mit Over-Ear-Kopfhörern ein. Apple will dabei an den Erfolg seiner AirPods-Ohrstöpsel anknüpfen. Die neuen großen Over-Ear-Kopfhörer tragen den Namen AirPods Max. Sie werden mit Modellen von Hifi-Spezialisten wie Bose, Bang & Olufsen, Sony, B&W oder Shure konkurrieren. Preislich setzt der US-Konzern aber noch einen drauf.

Teuer

Apple gibt sich nämlich wie immer selbstbewusst beim Preis: Die Kopfhörer werden in Österreich für 629 Euro verkauft, deutlich teurer als die meisten Geräte der Wettbewerber. Neben Standardfunktionen wie Geräuschunterdrückung setzt Apple auf seine Erfahrung bei der digitalen Sound-Bearbeitung in bisherigen AirPods und HomePod-Lautsprechern sowie ein nahtloses Zusammenspiel mit anderer Technik des Konzerns. Die Akkulaufzeit wird mit 20 Stunden angegeben.

Zu den Highlights der AirPods Max zählen laut Apple vor allem:

Adaptiver EQ: Der Klang wird für das jeweilige Ohr einzeln eingestellt. Zudem wird das Soundsignal im Bereich der Tiefen und Mitten in Echtzeit angepasst. Aktive Geräuschunterdrückung (ANC): Apple stattet die AirPods Max mit drei nach außen gerichteten Mikrofone aus, die Umgebungsgeräusche erkennen. So können die Außengeräusche erfasst und durch eine Gegenamplitude ausgeblendet werden. Transparenzmodus: Dieses Feature kennen Träger wir bereits von den AirPods Pro und anderen ANC-Kopfhörer. Der Modus erlaubt es, auf Befehl Musik und gleichzeitig Umgebungsgeräusche zu hören. Bei den AirPods Max wird der Wechsel über eine Taste ein bzw. ausgeschaltet. 3D-Audio: Die AirPods Max analysieren dank Sensoren die Kopf-Bewegungen des Trägers. Danach stellen sie den Sound genau danach eins. Das soll auch bei 5.1, 7.1 und Dolby Atmosphäre Audioaufnahmen funktionieren.

Nur mit aktuellster Software

Damit die neuen Kopfhörer verwendete werden können, ist bei den kompatiblen Geräten die jeweils aktuellste Software notwendig. iPhone, iPad und Apple TV müssen alle mit Version 14.3 ihres jeweiligen Betriebssystems laufen. Bei Macs muss macOS Big Sur 11.1 installiert sein und die Apple Watch braucht watchOS 7.2.

Die AirPods sind für Apple zu einem lukrativen Geschäft geworden und halfen, eine zwischenzeitliche Delle bei iPhone-Verkäufen auszugleichen und Kunden zu binden.