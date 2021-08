× Google bringt neue Kameras und smarte Türklingel

Smartphone-Schwester Nest launcht in Österreich neue Produkte.

Kurz nachdem Google den Start seines neuen Top-Smartphones Pixel 6 (Pro) angekündigt hat , legt der IT-Riese schon die nächsten Hardware-Neuheiten nach. Dieses Mal handelt es sich um Geräte der Smart-Home-Schwester Nest, die heuer bereits den Display-Lautsprecher Hub 2 an den Start gebracht hat. Nun wird das Sortiment um neue Kameras und eine smarte Türklingel erweitert.

Kameras und Türklingel

Bei den Kameras gibt es gleich mehrere Neuheiten. So ist die neue Nest Cam (mit Akku) die erste Außen- und Innenkamera des Herstellers. Für eine weitere Premiere sorgt die Nest Cam mit Flutlicht. Auch ein solches Gerät hatte Google bisher nicht im Angebot. Last but not least kommt noch die neue Nest Cam (mit Kabel), bei der es sich um eine klassische Überwachungskamera für Innenräume handelt, auf den Markt. Die ebenfalls neue smarte Türklingel namens Nest Doorbell (mit Akku) ist wiederum die erste akkubetriebene Videotürklingel von Googles Smart-Home-Schwester. Die Geräte werden per WLAN ins Heimnetzwerk integriert; die Installation erfolgt über die Google Home App. Laut Nest arbeiten die neuen Geräte nahtlos zusammen (auch mit den bereits erhältlichen smarten Lautsprechern ) und legen einen großen Wert auf die Privatsphäre der Nutzer. Das ist ja vor allem bei Überwachungskameras von großer Bedeutung. Bleibt zu hoffen, dass dieses Versprechen auch eingehalten wird.

Nur die wichtigsten Infos

Um die Nutzer im Alltag nicht ständig zu nerven, sollen die Kameras und die Türklingel nur die relevantesten Benachrichtigungen anzeigen. Diese kommen dann direkt aufs Smartphone oder den Display-Lautsprecher. Laut Nest erkennen sie alle wichtigen Ereignisse, die über den Tag in und rund um das Zuhause stattfinden. Sobald die Geräte Personen, Tiere oder Fahrzeuge – und im Fall der Doorbell auch Pakete und Päckchen – identifizieren, wird der Nutzer darüber informiert. Da die Kameras und die Türklingel alle Videodaten lokal auf dem Gerät verarbeiten, kann man sich auch eigene Alarmbereiche anlegen, über die man benachrichtigt werden möchte. Die wichtigsten Funktionen, die man von derartigen Geräten erwartet, sind also im Kaufpreis inbegriffen. Wem die Standard-Features nicht reichen kann zu einem kostenpflichtigen Abo (Nest Aware-Abonnement) greifen. Dann bekommt man etwa längere Videoaufzeichnungen (von drei Stunden bis hin zu 30 bzw. 60 Tage).

Kompatibilität

Wie bereits erwähnt, arbeiten die Kameras und die Türklingel auch mit anderen Nest-Produkten zusammen. So kann sich der Nest-Cam-Nutzer beispielsweise auf dem Nest Hub ansehen, was gerade in seinem Garten oder Eingangsbereich passiert. Darüber hinaus wird auf dem Display-Lautsprecher auch angezeigt, wenn jemand an der Tür klingelt. Dadurch, dass die neuen Kameras in der Google Home-App integriert sind, haben die Nutzer stets eine Übersicht über alle ihre kompatiblen Smart-Home-Geräte zur Hand.

Akkus sorgen für Flexibilität

Ein Vorteil der akkubetriebenen Geräte ist ihre Flexibilität. Die Nest Cams (mit Akku) und die Doorbell können in den eigenen vier Wänden nahezu über aufgestellt oder angebracht werden. Man benötigt weder eine Steckdose noch eine vorhandene Türklingelanlage. Wer auf Nummer sicher gehen will (leerer Akku), kann die Kameras per Netzteil aber auch an den Strom anschließen. Sollte einmal der Strom oder das WLAN ausfallen, haben sowohl Doorbell, Cam (mit Akku) als auch Cam mit Flutlicht die Möglichkeit, Videoaufnahmen lokal auf dem Gerät zu speichern. Konkret können sie bis zu einer Stunde speichern. Die Nest Cam (mit Kabel) nimmt ebenfalls weiter lokal auf, wenn das WLAN ausfällt. Wenn der Strom bzw. das Internet wieder verfügbar sind, laden die Geräte die Aufnahmen in die Cloud hoch, sodass man sich diese auf dem Smartphone oder Nest Hub anschauen kann.

Verfügbarkeit und Preise

Nest Cam (mit Akku) und Nest Doorbell (mit Akku) sind ab sofort (5. August; 15:00 Uhr) vorbestellbar und ab 24. August im Google Store sowie bei tink , MediaMarkt, Saturn und weiteren Händlern verfügbar. Nest Cam mit Flutlicht (mit Kabel) und Nest Cam (mit Kabel) werden im Laufe des Jahres verfügbar sein.