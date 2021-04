Die voll funktionsfähige Konsole ist nicht mehr ganz so portabel wie das Original.

In Zeiten der Corona-Pandemie eilt die Switch von einem Verkaufsrekord zum nächsten . Während die PS5 und die Xbox Series X kaum lieferbar sind, ist die Nintendo -Konsole uneingeschränkt verfügbar. Ein Erfolgsgeheimnis der Switch ist, dass sie nicht nur als Standgerät sondern auch als portable Konsole verwendet werden kann. Doch nun hat ein Nintendo-Fan eine Switch gebaut, auf die dieses Argument nicht mehr allzu sehr zutrifft.

Perfekte Optik und 4K-Display

Die Switch von YouTuber Michael Pick ist nämlich rund 1,80 Meter breit und bringt rund 30 Kilogramm auf die Waage. Neben dem Design, das extrem nah am Original ist, bietet die Riesen-Switch ein weiteres Highlight. Sie ist nämlich voll funktionsfähig. Die seitlichen Controller hat der Nintendo-Fan aus Schichtholz gefertigt, die Beidenelemente hat ein 3D-Drucker „ausgespuckt“. Bas Display, welches aus einem Fernseher stammt, löst in 4K auf und ist der echten Switch somit sogar überlegen. In einem YouTube-Video zeigt der Fan, wie die Technik funktioniert und wie große der Spaß beim Spielen ist:

Video zum Thema: Die größte (funktionierende) Nintendo Switch der Welt Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Funktionsfähig

Die Funktionsfähigkeit beruht darauf, dass sich in einem der seitlichen Controller eine echte Switch befindet. Pick hat ein komplexes System entwickelt, durch das die riesigen Tasten mit dem Original verbunden sind. So werden die Befehlseingaben der großen Konsole eins zu eins auf die echte Switch übertragen.



Fitness-Training

Wer mit der Riesen-Switch zockt, erspart sich auch noch den Weg ins Fitnessstudie. Denn um an die weit auseinander liegenden Tasten zu kommen, muss man sich ständig hin und her bewegen. Alternativ kann man aber auch mit einem herkömmlichen Bluetooth-Controller bequem vom Sofa aus spielen.