Während viele PS5- und Xbox Series X-Interessenten weiterhin sehnsüchtig auf Nachschub warten, geht der Corona-Boom bei Nintendo weiter: Das vergangene Weihnachtsgeschäft hat die bisher besten Verkäufe der Spielekonsole Switch gebracht. Der japanische Spiele-Spezialist erhöhte nun seine Prognosen für das laufende Geschäftsjahr zum zweiten Mal, nachdem die vorherigen Zielmarken schon nach neun Monaten überschritten wurden.

Insgesamt wurden seit dem Marktstart im März 2017 nun rund 80 Mio. Switch-Konsolen verkauft. Das schafft die Basis für einen starken Spiele-Absatz. Populärster Titel war zuletzt " Animal Crossing ". Das Spiel, in dem man eine Insel mit animierten Figuren ausgestalten kann, wurde allein im Weihnachtsquartal gut 5,1 Millionen Mal gekauft. Der Umsatz in dem Ende Dezember abgeschlossenen dritten Geschäftsquartal stieg um 9,7 Prozent auf 634,9 Mrd. Yen (5 Mrd. Euro), wie Nintendo am Montag mitteilte. Beim Gewinn gab es einen Sprung von fast 22 Prozent auf 163,5 Mrd. Yen.