Der Dominator der europäischen Games-Charts ist keine echte Überraschung.

Obwohl keine Europameisterschaft stattfand und Partien zumeist vor leeren Rängen ausgetragen wurden, hat sich eine Sache im Fußball-Jahr 2020 nicht verändert: Die Simulationsreihe "FIFA" bleibt bei den Videospielen das Maß der Dinge - und führt erneut die europäischen Games-Jahrescharts an. Wie eine am Donnerstag veröffentlichte plattformübergreifende Sonderauswertung von GfK Entertainment zeigt, verkaufte sich " FIFA 21 " durchweg hervorragend und stellt in 16 der 19 untersuchten Länder das erfolgreichste Game 2020. Der neueste Teil der Serie tritt damit in die Fußstapfen seiner Vorgänger "FIFA 20", "FIFA 19" und "FIFA 18", die jeweils 2019, 2018 und 2017 abgeräumt hatten.

Nintendo-Games komplettieren das Stockerl

Auf den Plätzen zwei und drei stehen in Europas Games-Jahrestabelle die beiden Nintendo-Titel " Animal Crossing: New Horizons " und " Mario Kart 8 Deluxe" . Ersterer war in Frankreich das erfolgreichste Videospiel 2020 und erreicht in fast der Hälfte der 19 analysierten Länder eine Top 3-Position. Zweiterer besteigt in insgesamt sieben Regionen das Podium.

© GfK Entertainment GmbH

Dauerbrenner

Obwohl bereits vor etlichen Jahren erschienen, erfreuen sich die Dauerbrenner "GTA V" und "Minecraft" weiterhin anhaltender Beliebtheit. Während das Open World-Game am stärksten in den osteuropäischen Ländern Polen, Russland, Tschechien und Ungarn sowie in Dänemark und Portugal performte, bereitete der Klötzchen-Spaß insbesondere Spielern in Südeuropa (Italien, Portugal und Spanien) und in Finnland viel Freude. Auch das 2020 veröffentlichte Survival-Adventure "The Last Of Us Part II" landet gleich mehrfach auf dem Treppchen, und zwar in Finnland, Russland, Schweden, der Slowakei und Tschechien.

Verkäufe in 19 Ländern untersucht

Basis der europäischen Games-Jahrescharts 2020 sind die physischen Verkaufsdaten aus folgenden Ländern: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Russland, Schweiz, Schweden, die Slowakei, Spanien, Tschechien und Ungarn.