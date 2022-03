Musik-Streamingdienst Spotify ist down

Bereits zehntausend Ausfälle wurden auf allestörungen.at gemeldet. User klagen, dass sie sich nicht mehr anmelden können. Nutzerberichte deuten darauf hin, dass die Probleme seit ca. 18.40 bestehen und bisher noch nicht gelöst wurden. User in den sozialen Medien sind verärgert, weil sie nicht auf ihre Musik zugreifen können. Spotify ist sich der Probleme bewusst, und hat ein Statement auf Twitter gepostet, dass sie daran arbeiten.

We’re aware of some issues right now and are checking them out! We’ll keep you posted here: https://t.co/lxUDRyGMJI