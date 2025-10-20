Alles zu oe24VIP
Neue Probleme bei der Amazon-Cloud
Millionen betroffen

Neue Probleme bei der Amazon-Cloud

20.10.25, 19:08
Neue Störungen beim weltgrößten Cloud-Anbieter Amazon Web Services (AWS): Die Probleme von Montagmorgen treten an der US-Ostküste erneut auf. 

Wie „Forbes“ berichtet, hat der Cloud-Anbieter Amazon Web Services (AWS) gegen 10 Uhr Ortszeit die neuen Störungen bestätigt. Diese betreffen aktuell nur die Ostküste der USA.

In einer weiteren Meldung um 11:43 Uhr Ortszeit teilte das Unternehmen mit, dass es die Ursache der Probleme „eingegrenzt“ habe und aktiv an Maßnahmen zur Schadensbegrenzung arbeite.

Laut der US-Version von der Seite „allestörungen.at“, „Downdetector“, sind Meldungen von Problemen in den letzten Stunden wieder rasant gestiegen. Davon betroffen sind unter anderem Reddit, Snapchat, Ring und die Amazon-Seite.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

