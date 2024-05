Neue WhatsApp-Funktion erleichtert das Leben

Geburtstagspartys, Elternabende, Abendessen und vieles mehr direkt bei WhatsApp planen? Eine neue Funktion wird so manchen User erfreuen.

Wer regelmäßig WhatsApp-Communitys nutzt, wird das aktuelle Update sehr zu schätzen wissen. Denn die neue WahtsApp Funktion soll das Leben der User erleichtern. Die sogenannten WhatsApp-Events (der geplante Geburtstag, gemeinsame Restaurantbesuche, etc.) werden an die Infoseite einer Gruppe gepinnt und bekommen sogar einen eigenen Gruppenchat-Thread (Ankündigungsgruppe). So kann jeder direkt auf einen Blick sehen, wer zugesagt hat. Für den Planer ist das praktisch, weil er so alle Informationen in einem Kanal gesammelt werden können. Auch Kommentare und Feedback können die Mitglieder für den Administrator hinterlassen.

Chat kann weiterhin stumm geschaltet werden

Wer allerdings nicht ständig von Nachrichten überflutet werden will, kann den Chat auf stumm schalten. So kann man die Diskussion mitverfolgen, ohne gestört zu werden.

Bald verfügbar

Die Ereignis-Funktion wird zuerst für Gruppen innerhalb von WhatsApp-Communitys eingeführt. Die Communitys bieten eigene Nachrichten-Threads, Gruppen-Administratoren und Ankündigungsfunktionen. In den kommenden Monaten für alle Gruppen verfügbar sein.