Neues Chat-Update bei WhatsApp: DAS alles ändert sich jetzt

WhatsApp arbeitet an einer neuen Funktion, mit der das Verfassen von Nachrichten einfacher und flexibler werden soll.

In der aktuellen Beta-Version für Android wird ein sogenannter Assistent eingeführt, der mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) hilft, Texte umzuformulieren. Dabei geht es nicht um Autokorrektur oder Rechtschreibprüfung, sondern um die gezielte Anpassung des Tons in der Nachricht.

Neue Schreibfunktion ist Teil der Android-Testversion

Die neue Funktion ist derzeit in der Beta-Version 2.25.19.8 von WhatsApp für Android verfügbar. Wer Teil des Testprogramms ist, kann bereits auf das neue Werkzeug zugreifen. Die Funktion wird direkt in die Tastatur eingebunden. Nutzer erkennen sie an einem zusätzlichen Button im Bereich der Emojis.

Noch in der Testphase: Nur Android-Nutzer können das Feature derzeit ausprobieren. © WABetaInfo

Mit einem Fingertipp können sie den Ton der Nachricht anpassen. Zur Auswahl stehen drei Stilrichtungen:

sachlich (bezeichnet als „professionell“),

locker (bezeichnet als „witzig“),

hilfsbereit (bezeichnet als „unterstützend“).

Für jede Auswahl zeigt das System bis zu drei Formulierungen an. Der Absender entscheidet selbst, welche davon gesendet wird. Der Empfänger merkt dabei nicht, dass eine KI beteiligt war.

Datenschutz bleibt laut WhatsApp gewahrt

Laut Informationen von „WABetaInfo“, einer auf WhatsApp-Updates spezialisierten Plattform, kommt für diese Funktion die sogenannte „Private Processing“-Technologie von Meta AI zum Einsatz. Dabei sollen die Daten ausschließlich lokal auf dem Gerät verarbeitet werden. Weder WhatsApp noch der Mutterkonzern Meta (mit Sitz in den USA) erhalten Zugriff auf die eingegebenen oder umformulierten Texte. Die Funktion ist zudem vollständig optional. Wer sie nicht nutzen möchte, kann sie in den Einstellungen ausschalten oder gar nicht erst aktivieren.

Benutzerfreundlichkeit und Kontrolle stehen im Vordergrund

Ein zentraler Punkt der neuen Funktion ist die freiwillige Nutzung. Nutzer können jederzeit entscheiden, ob sie den Assistenten aktivieren oder nicht. Auch beim Schreiben kann zwischen normalen und optimierten Texten gewechselt werden. Nur die jeweilige ausgewählte Nachricht wird umformuliert. Andere Nachrichten im Chat bleiben unverändert. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Rückmeldungen zu den KI-Vorschlägen zu geben – ohne dabei persönliche Daten oder Inhalte zu übermitteln.

Aktuell ist das Werkzeug nur in der Android-Testversion enthalten. Es ist noch nicht klar, wann die Funktion auch für iPhones oder in der offiziellen Version erscheinen wird. Bis dahin bleibt sie für Tester ein optionales Zusatzwerkzeug.