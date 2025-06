Werbung auf WhatsApp: So blendest du Anzeigen gezielt aus

WhatsApp galt lange als eine App ohne klassische Werbung. Doch seit Kurzem tauchen in bestimmten Bereichen der Anwendung Werbeanzeigen auf – sehr zum Ärger vieler Nutzer.

Wer weiterhin möglichst ungestört chatten möchte, kann zumindest einen Teil dieser Anzeigen ausblenden. In diesem Artikel erklären wir dir Schritt für Schritt, wie das funktioniert, welche Bereiche betroffen sind und was mit deinen Daten passiert.

Mehr Werbung auf WhatsApp: Das ändert sich jetzt

WhatsApp wird in bestimmten Bereichen seiner Plattform künftig Werbeanzeigen zeigen. Besonders betroffen sind die Rubriken „Status“ und „Kanäle“. Diese Bereiche sind Teil des sogenannten „Aktuelles“-Tabs, den laut WhatsApp weltweit rund 1,5 Milliarden Menschen täglich nutzen.

Bisher kam die Plattform – im Gegensatz zu anderen sozialen Netzwerken – ohne Abo-Modell und klassische Werbung aus. Diese werbefreie Zeit ist nun vorbei. Wie die Mutterfirma Meta (ein Unternehmen mit Sitz in den USA) angekündigt hat, will man dort nun Organisationen und Firmen neue Wege bieten, um über WhatsApp Reichweite zu erzielen. Laut WhatsApp sollen nur bestimmte Zonen betroffen sein. Die persönlichen Chats – also Nachrichten mit Freunden, Familie oder Kollegen – bleiben weiterhin frei von Werbung. Dasselbe gilt für Gruppenchats sowie Sprachanrufe und Videoanrufe. Wer sich allerdings im „Aktuelles“-Tab bewegt, muss damit rechnen, regelmäßig Anzeigen zu sehen.

So kannst du Anzeigen auf WhatsApp ausblenden

Ein vollständiges Abschalten der Werbung ist leider nicht möglich. WhatsApp bietet aber mehrere Möglichkeiten, um gezielt einzelne Anzeigen zu verbergen:

1. Einzelne Werbeanzeige im „Status“ ausblenden

Öffne die Anzeige im Status-Bereich. Tippe oben rechts auf die drei Punkte (⋮). Wähle dort die Option „Werbeanzeige verbergen“ aus.

2. Werbung im Bereich „Kanäle“ ausblenden

Tippe unterhalb der Anzeige auf das Wort „Anzeige“. Wähle auch hier „Werbeanzeige verbergen“ aus.

3. Werbung eines bestimmten Anbieters blockieren

Klicke auf die Anzeige oder direkt auf den Namen des Werbetreibenden. Wähle die Option „Anzeigen von diesem Werbetreibenden verbergen“.

Diese Einstellungen helfen dabei, störende Werbung zu reduzieren – auch wenn sie nicht komplett verschwindet.

Das passiert mit meinen Daten

Laut WhatsApp sollen persönliche Informationen wie Nachrichten oder Telefonnummern nicht mit Werbeanbietern geteilt werden. Auch betont die Plattform, dass alle privaten Nachrichten und Anrufe weiterhin Ende-zu-Ende-verschlüsselt sind.

Allerdings werden einige allgemeine Daten für die Anzeige von Werbung genutzt. Dazu zählen zum Beispiel:

Die eingestellte Sprache

Die Stadt oder das Land, in dem du dich befindest

Kanäle, denen du folgst

Dein Verhalten im „Aktuelles“-Tab (z. B. welche Anzeigen du öffnest)

Wenn dein WhatsApp-Konto mit deinem Profil bei Facebook oder Instagram verknüpft ist (ebenfalls Dienste von Meta, mit Sitz in den USA), können auch dort eingestellte Werbepräferenzen Einfluss auf die Anzeigen in WhatsApp haben. Diese Verknüpfung lässt sich aber in den Einstellungen aufheben.