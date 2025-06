Neues Windows-Update sorgt für Frust: DAS sollten Betroffene jetzt tun

Das aktuelle Update für Windows 11 bringt neue Schwierigkeiten mit sich – und das bereits bei der Installation.

Microsoft hat für Windows 11 ein neues Update veröffentlicht. Statt jedoch Verbesserungen zu bringen, stellt sich die Aktualisierung für viele Nutzer:innen als problematisch heraus. Bereits beim Versuch, das Update zu installieren, treten Schwierigkeiten auf – doch selbst wenn die Installation gelingt, geht der Ärger oft erst richtig los. Was Sie jetzt wissen sollten.

Probleme bereits bei der Installation des Updates KB5063060

Das kumulative Update mit der Bezeichnung KB5063060 wurde kürzlich von Microsoft für Windows 11 bereitgestellt. Doch wie die Plattform Windows Latest berichtet, läuft es bei vielen Nutzer:innen alles andere als rund. Schon beim Herunterladen und Installieren treten zahlreiche Fehler auf. In vielen Fällen bleibt der Installationsfortschritt bei 38 Prozent stehen oder zeigt 100 Prozent an, ohne dass die Installation tatsächlich abgeschlossen wird. Typische Fehlermeldungen, die in diesem Zusammenhang auftreten, lauten:

0x800f0922

0x80070002

0x80070306

0x800f0991

Nach Einschätzung von Windows Latest könnte die Ursache mit einem anderen Patch zusammenhängen. Wird KB5060842 bereits im Hintergrund heruntergeladen und erkennt das System gleichzeitig das neue KB5063060, kommt es offenbar zu Konflikten.

Ein möglicher Umweg: Der manuelle Download des Updates über den Microsoft Update-Katalog (https://www.catalog.update.microsoft.com). Doch auch das führt nicht zwingend zu einem reibungslosen Ablauf.

Nach der Installation: Weitere Schwierigkeiten

Selbst wenn die Installation scheinbar erfolgreich verläuft, bleibt das System nicht fehlerfrei. Einige Nutzer:innen berichten davon, dass die Taskleiste nicht mehr auf Eingaben reagiert. In besonders schweren Fällen gerät Windows 11 in eine sogenannte Crash-Schleife: Der Windows-Explorer stürzt wiederholt ab und startet automatisch neu – nur um direkt wieder zu scheitern.

Eingreifen ist in diesen Fällen kaum möglich. Ein betroffener Nutzer berichtete, dass er keine andere Wahl hatte, als das System auf einen früheren Stand zurückzusetzen und ein Backup einzuspielen, das vor der Installation von KB5063060 erstellt wurde.

Weitere Fehler: Bluetooth und Spiele betroffen

Zusätzlich kommt es bei einigen Anwender:innen zu einem kuriosen Fehler: Alle verbundenen Bluetooth-Geräte werden bei jedem Start entfernt. Sie lassen sich zwar erneut hinzufügen, verschwinden aber nach jedem Neustart wieder. Auch Spieler:innen müssen Einschränkungen hinnehmen. Zwar wird im Zuge des Updates die neueste Version von Easy Anti-Cheat installiert, jedoch funktioniert diese nicht einwandfrei mit allen Spielen.

Bei Fortnite kommt es nach dem Update zu häufigen Abstürzen.

Counter-Strike kann in einigen Fällen das ganze System einfrieren.

Was tun bei Problemen mit KB5063060?

Die einfachste Lösung ist momentan, das Update wieder zu deinstallieren. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

Öffnen Sie die Einstellungen unter Windows 11. Navigieren Sie zu Windows Update. Klicken Sie auf „Updateverlauf“. Wählen Sie „Updates deinstallieren“ aus. Entfernen Sie dort KB5063060 aus der Liste.

Tipp: Wer auch ohne dieses Update Schwierigkeiten hat, kann stattdessen versuchen, KB5060842 zu installieren. Es verursacht laut Berichten deutlich weniger Probleme.